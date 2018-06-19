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唐獎生技醫藥獎 3得主促成標靶治療造福人群

2018-06-19 11:03中央社 台北19日電

第3屆唐獎生技醫藥獎由3名科學家共享，他們是基礎科學運用到臨床的絕佳範例，透過釐清腫瘤細胞訊息傳遞路徑，研發阻斷路徑、使腫瘤失去養分的標靶藥物，讓癌症不再是絕症。

生技醫藥獎得主包括英裔美國生物學家東尼．杭特（Tony Hunter）、美國腫瘤學家布萊恩．德魯克爾（Brian Druker）及美國癌症專家約翰．曼德森（JohnMendelsohn）。

唐獎基金會表示，頒發生醫獎予3名得主，是表彰發現蛋白質酪胺酸的磷酸化，並發現酪胺酸激(酉每)為致癌基因，促成標靶治療在臨床上的成功應用。

人體內會有腫瘤生長，指的是細胞的不正常增生，通常是因DNA受損（突變）以及基因異常表現引起。在任何一個癌細胞中，造成大量基因表現異常的始作俑者，其實只是很少數的基因突變。

如當原致癌基因突變為致癌基因，致癌基因是參與細胞生長與存活路徑的訊息因子，若過度活化，會一直發送訊息讓細胞生長，就像是引擎持續加速。目前已知如EGFR、Src、Abl、Ras等，都是致癌基因。

癌細胞在體內會自成一個養分供應系統，科學家們致力破解它們的訊息傳遞方式。東尼．杭特在1979年的研究中發現，蛋白質酪胺酸會自我磷酸化，這是細胞訊號傳導和(酉每)活性調控的關鍵步驟之一。

東尼．杭特也發現，酪胺酸激(酉每)是致癌基因，當掌控訊息傳遞的酪胺酸激(酉每)因突變過度活化，就像訊息傳遞開關失靈，細胞會持續不正常成長。換言之，若能研發出抑制酪胺酸激(酉每)活性的方法，就能把開關關掉。自此開啟了酪胺酸激(酉每)的研究領域，也揭開細胞訊息傳遞研究黃金時代的序幕。

根基於東尼．杭特的研究，腫瘤專家布萊恩．德魯克爾發現，慢性骨髓性白血病死亡率很高，有95%病人都有染色體變化（費城染色體），造成骨髓細胞功能異常，大量製造不正常白血球。只要運用藥物抑制酪胺酸激(酉每)，阻斷訊息傳遞，就能抑制不正常的白血球增生。

布萊恩．德魯克爾的研究促成了第一代標靶用藥伊馬替尼（Imatinib）的問世，過去慢性骨髓性白血病死亡率很高，但有標靶治療後，現在活10年以上的患者高達9成，讓醫學界樂觀看待，白血病幾乎不是絕症，可視為慢性病，標靶藥物也被譽為「神奇的子彈」。

約翰．曼德森的貢獻則是利用抗體阻斷表皮生長因子受體（EGFR）來對抗癌症。EGFR是常見的致癌基因之一，EGFR突變會讓細胞內產生過多的EGFR受體蛋白，這些蛋白會導致細胞生長過快，繼而變成癌細胞。

約翰．曼德森成功開發出能阻斷癌細胞內部傳導的特異性抗體西妥昔單抗（Cetuximab），抑制癌細胞生長跟擴散，可用來對抗大腸癌和頭頸癌。

中央研究院院士龔行健表示，生醫獎3名得主的貢獻是基礎科學到臨床運用的絕佳範例，先有東尼．杭特在1979年的研究為基礎，「20年磨一劍」，直到2001年之後才有標靶藥物的問世，精準打擊癌症，造福人群。

東尼．杭特目前是美國索爾克生物研究所癌症研究講座教授；布萊恩．德魯克爾則是美國奧勒岡健康與科學大學奈特癌症研究所所長；約翰．曼德森目前任職於美國MD安德森癌症中心癌症個人治療研究所所長。

癌症腫瘤癌細胞

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