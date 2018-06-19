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世界難民日／與3兒女走散 南蘇丹難民：只能想晚上睡哪

2018-06-19 10:04聯合報 記者林良齊╱即時報導

一車車難民被載往接待中心，其中46歲的南蘇丹難民媽媽Joyce Letiwa 與其7名孩子27天前還在南蘇丹，因為戰亂導致其丈夫被殺害、而她就帶著所有的孩子開始逃難，戰亂來的又急又快，來不及帶食物、孩子被迫挨餓，甚至3名孩子與她走散，「不知道未來何去何從」，現在想的僅有晚上睡覺的地方。

Joyce並不是個案，明天就是世界難民日，據聯合國難民署統計，全球有2250萬人為難民，超過半數為18歲以下的兒童及青少年。而南蘇丹就有140萬名難民，其中烏干達就收容逾百萬名南蘇丹難民。

難民來到難民營後的首站便是接待中心，接待中心會提供包括難民後續領取物資要有的證件，也有簡單物資包括搭建房子要用的帆布、睡墊、毛毯、水桶、肥皂，也給予他們熱食。而Omugo是這群難民來到難民營的第二站，一群群難民攜家帶眷從貨車下來、到了接待中心後一個家庭圍成一個圈圈，這裡就是他們臨時的「家」，雖然簡陋但提供安全，接待中心後則再分配到囤墾區開始他們的新生活。

「逃難過程中十分傍偟」，帶著12歲、10歲、7歲及3歲孩子越過南蘇丹及烏干達邊界的Joyce表示，一家人從南蘇丹的中部來到烏甘達，花了27天終於過了邊界，27天的過程中沒有食物、沒有乾淨的水，晚上累了就睡草叢，她憂心，孩子還小，勢必會影響孩子的健康，過程中也與3位孩子走失，而丈夫也在戰爭中遭殺害，目前最迫切的就是需要一棟新房子、睡覺的席子，但最重要的也要讓孩子去學校。

去年8月來到Omugo囤墾區並收留6名在戰爭流離所所兒童的David Malia回憶起逃難的過程，當時花費2天避開大路順利抵達烏甘達，但姊姊在戰爭時過世、姊夫則逃跑，父親被政府帶走，讓原本還在就學的他被迫與太太逃離家鄉。如果不收留的話，生活勢必會更好度過，為何會想要收留這些兒童？他說，「因為我們都是難民，而他們是我的兄弟姊妹。」

原本想繼續就讀大學的David說，「夢想是希望完成學業、取得電力相關學位」，但因為戰爭夢想被迫中止，現在想的就是活下去，也希望未來協助這些孩子完成夢想。會想回到南蘇丹嗎？他說，現在在烏甘達這邊比較安全，「至少晚上不會聽到槍聲」。

難民等待領取物資。記者林良齊／攝影
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難民等待領取物資。記者林良齊／攝影
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難民等待領取物資。記者林良齊／攝影
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難民南蘇丹烏干達

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