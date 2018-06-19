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國內研究：腹膜透析者的腎移植成功率 比血液透析者高

2018-06-19 09:58聯合報 記者羅真╱即時報導

長庚醫院本月發表的一份研究發現，在腎臟移植前，長期接受腹膜透析的患者，其腎臟移植...
長庚醫院本月發表的一份研究發現，在腎臟移植前，長期接受腹膜透析的患者，其腎臟移植失敗率低於接受血液透析的患者，不過存活率並無明顯差別。聯合報系資料照
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腎臟移植前選用的透析方式，可能影響移植結果。長庚醫院本月發表的一份研究發現，在腎臟移植前，長期接受腹膜透析的患者，其腎臟移植失敗率低於接受血液透析的患者，不過存活率並無明顯差別。研究建議，對於等待腎臟移植的人而言，在無禁忌症下，腹膜透析可能是較好的方式。

長庚研究團隊利用健保資料庫，檢視1998年至2011年間進行腎臟移植，且移植前的透析天數大於3個月以上者，共計1812人，其中有1209人接受血液透析、603人接受腹膜透析；為排除性別、年齡、透析時間、移植前疾病等可能造成的差異，研究也利用統計方法進行校正，讓兩組盡可能在同樣的條件下進行比較。

結果顯示，移植前長期接受血液透析的患者，其移植失敗率約為15.63%，而長期接受腹膜透析者的移植失敗率則較低、約為11.44%；在腎移植10年後，接受腹膜透析患者所移植的腎臟存活率，約高出接受血液透析者1成；但兩組人在移植後的壽命差異則不大。研究也顯示，在腎臟移植後3個月，移植前接受血液透析者，其新罹患缺血性心臟病、結核與C肝的比率，顯著比接受腹膜透析者來得高。

研究成員之一、林口長庚醫院麻醉部主治醫師柳復兆表示，移植前進行腹膜透析或血液透析，國內外研究顯示各有利弊，就我國健保資料庫資料顯示，血液透析患者的腎臟移植失敗率較高。

這可能有許多原因，他舉例，血液透析會影響骨骼與血中鈣質的變化，提升血管鈣化風險；血液衝擊動靜脈廔管，容易釋放發炎物質，刺激血管壁發炎，增加硬化與狹窄的機率；尿毒症患者本身凝血功能不佳，加上血液透析時需加抗凝劑來避免小血栓造成阻塞，但也可能因此出血不止；另外，血液透析經常需輸血，這些都提升移植手術的失敗或後續新發缺血性心臟病、結核與C肝的風險。

柳復兆說，全世界至少有8成的患者採取血液透析，腹膜透析則未被充分利用，事實上，這兩種透析方式的腎移植預期壽命幾乎相等，因此，對於等待腎臟移植的人而言，在無禁忌症下，腹膜透析可能是較好的方式。

台灣腎臟醫學會理事長盧國城指出，長期看來，腹膜透析持續性過濾、排除體內水分與廢物，對於中大分子毒素的清除率較血液透析高；另外，腹膜透析在家就可以自己做，時間安排較彈性。除了年紀太大、糖尿病控制不佳的病人之外，一般鼓勵較年輕的患者選擇腹膜透析。

血液透析患者長庚

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