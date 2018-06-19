六成民眾皮脂過度分泌 「油痘膚」抗痘把握三準則

2018-06-19 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



淨痘無瑕極效精華（升級版），定價950元。 圖／理膚寶水提供 分享 facebook 根據調查顯示，台灣民眾有高達60%有皮脂過度分泌，容易滋生青春痘的困擾，而使皮膚容易致痘的微生物除了大家普遍所熟知毛囊內的痤瘡桿菌外，台安醫院皮膚科主任曾德朋提醒，皮表的「金黃色葡萄球菌」過度增生，亦是讓青春痘反覆發炎滋生的禍因。

曾德朋表示，「皮膚致痘菌種過度增生」，是造成青春痘反覆發生主因之一，因此在挑選保養品上，最好能同時滿足三大準則，包括：維持菌種正常比例，並深入毛孔抑制痤瘡桿菌，預防與降低發炎感染機會。控油去角質，調節皮脂並加速角質代謝，改善毛囊皮脂導管過度角質化。以及，預防發炎，穩定修補已受損發炎毛孔，抑制組織胺產生發炎現象。

曾德朋強調，把握上述關鍵的三個準則，除可有效改善已形成的痘痘粉刺，亦可加強預防與降低發炎感染機會，避免死痘敗部復活。

除此之外，曾德朋也提醒，有油痘膚質的民眾應改變不良生活習慣，勿過度油膩飲食、不要熬夜、避免錯誤保養（過度清潔、過度去角質、使用太滋潤或強效去角質面膜等），更不要手擠痘痘，會破壞周圍健康組織造成感染發炎範圍擴大，讓青春痘反覆叢生得不償失，應至皮膚科請專業醫師協助處理，同時針對不同青春痘類型進行治療與護理，同步施予抗痘保養與藥物治療，更可加速抗痘治療成效。

理膚寶水2018年夏天推出「淨痘無瑕極效精華」升級版，即是一支以平衡皮膚致痘菌種，並可有效平衡痤瘡桿菌和金黃色葡萄球菌為主要訴求的抗痘新產品。