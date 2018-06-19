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嘉南高屏豪雨特報！台中以南大雨

2018-06-19 09:16聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布嘉南高屏豪雨特報。聯合報系資料照
中央氣象局發布嘉南高屏豪雨特報。聯合報系資料照
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中央氣象局發布豪雨特報，由於西南氣流影響，今日嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以南、南投、台東地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

氣象局表示，今天受西南氣流影響，天氣仍不穩定，清晨有一波降雨順著風向由南往北擴展到苗栗及花東，其中台南及高雄雨勢較明顯，氣象局針對雲林以南發布大雨特報提醒留意瞬間大雨；白天中南部地區及台東雨勢較為持續，尤其中南部地區有局部大雨發生的機率，其他地區降雨空檔較多，偶爾可見陽光，但仍需注意午後熱力作用帶來的雨勢。

氣象局提醒，當強對流影響時，往往伴隨瞬間大雨、強陣風及雷擊等現象，請慎防排水不及造成的積水現象，避免前往山區、溪邊、海邊活動，並請隨時注意氣象局發布的最新天氣資訊；氣溫方面，今天南部及東南部地區由於降雨較持續、顯著，高溫28、29度，其他地區則在30至32度間。

氣象局指出，原位於台灣海峽的熱帶性低氣壓已於昨天下午進入中國福建省，進入陸地之後其結構受到破壞，昨晚８時已減弱為一般低氣壓，但仍提醒在台灣海峽、東沙島海面及廣東海面航行及作業船隻注意風浪狀況。

氣象局西南氣流

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