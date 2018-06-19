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醫師：壓力太少或太大 都容易罹病！

2018-06-19 09:30聯合新聞網 文／時報出版提供

圖片來源／unsplash
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壓力與疾病的關係呈現 U 型曲線。也就是說，少量的壓力或是太大的壓力，疾病發生的機率都很高，處於中間壓力時，疾病發生率最低。面對壓力，我主張應該去控管它，而非消滅它，使壓力停留在一個適度、剛剛好的程度最理想。想想龍蝦，要是完全沒有壓力，也長不成龍蝦了；但要是壓力太大，龍蝦不敢冒換殼的風險，那也還是長不成大龍蝦。過與不及都不好，面對壓力宜採中庸之道。壓力大會傷害健康，這個大家比較容易理解。但壓力太小對健康也有害，需要解釋一下，人在完全沒有壓力的時候，往往會失去生存的動力，變得空虛、缺乏自信，抗壓性因平常沒訓練而越來越差，一旦出現緊急狀況時，即便是很容易解決的事情，也會變得難以應付，心理難以承受，進而反應在身體上，可能是血壓一下子升高或消化功能紊亂。此外，退休者、高齡長輩若整天待在家中，缺乏外界刺激、一點壓力都沒有，身體各項功能都會有較明顯的衰退。

預防醫學研究人員把「生活壓力」與吸菸、吃檳榔、酒精與藥物濫用、睡眠障礙等，並列為嚴重影響人類健康的危險因子。當壓力爆表、理智斷線時，人往往會做出錯誤的決策。而長期處於高壓的工作責任下，需要處理的人際關係又很複雜時，若不懂適時放鬆，惡劣情緒持續累積，冠狀動脈心臟病發病機率將大幅提高。研究人員發現，心血管疾病和敵意性格特別有關。敵意性格意指長期且持續對他人抱有負面態度或認知，並伴隨生氣的情緒狀態，這樣的性格會影響自律神經、血壓、血糖、血脂、免疫細胞的運作機制，增加心血管疾病的風險。而害怕、焦慮則特別容易影響腸胃系統運作。

壓力過大有時還會引發各種慢性疾病，例如糖尿病。壓力與糖尿病的起源和病程都有很大關聯，一旦壓力解除，大部分人血中的葡萄糖和酮都會恢復正常水準。飢餓、感染、感情創傷等壓力，會讓非糖尿病患者血中的葡萄糖大量上升。此外，人若長期暴露於壓力情境中，也會增加罹癌的風險，尤其是那些無法預期、不可控制的壓力，造成的傷害最大。許多實驗指出，過度承受壓力會使免疫細胞功能下降，造成破壞腫瘤能力降低的後果。要特別注意的是，人若已經承受了不堪負荷的壓力，在情感上又無法得到親友、社會的支持，等於雪上加霜，這樣的人不但罹癌機率很高，且一旦發病，病程進展也是很快的。

能平衡身心的壓力

壓力是像熱水一樣的東西，沒有所謂的好或壞。你不會因為被熱水燙到一次，從此就不喝熱湯、不洗熱水澡了吧？被壓力搞到很厭世，是因為還不熟悉壓力運作的規則，如果知道規則，就不必擔心壓力會傷害健康。

科學家監測人體賀爾蒙，發現人處於壓力之下，腎上腺素與皮質醇(Cortisol )都會開始分泌，接著身體會啟動成作戰狀態，血糖升高、心跳加速，氧氣與葡萄糖大量供給肌肉，腦部也會因皮質醇而變得警覺清明。在這個受壓的非常時刻，身體的整體免疫力也是很高的。要是沒有這種身體機制，我們早在遠古時代就被野獸吃光，也沒機會研究壓力了。短暫的壓力是助力，能幫我們挑戰人體效能的極限，讓人有肌力、有腦力面對各種難解的窘況。

不過，就像泡溫泉，四十、四十一度我們會說：「啊，好舒服。」如果超過五十度燙得要命，就算是愛泡溫泉的猴子也知道不能下水。適量的皮質醇能讓思慮清晰，但過多的皮質醇卻會加速老化的進程。短暫的壓力，偶爾來點腎上腺素，把葡萄糖送往肌肉，肌肉效能馬上提升，但長期不解除的壓力會「寵壞」身體，迫使身體不斷渴求過量的葡萄糖、一直想吃糖，否則就馬上累給你看，或是鬧情緒。長期高壓，就這樣間接地引發糖尿病或其他慢性疾病。

如果人一直無法從壓力中放鬆，肌肉繃緊，生命能量的運送就會受到阻礙，造成血壓升高，誘發心血管疾病，讓身體提早老化。如同開車，高轉速可以讓你超車順利，但引擎一直維持在高轉速，車子很容易受損。西藏修行者鍛鍊心智，目標在於取得平衡，出家師父不會去監測皮質醇的變化，因為他們知道不多、不少、剛剛好是怎樣的程度。壓力一來，順勢運用它，等狀況解除，也順勢放掉它。船過水無痕般讓壓力來，跟它在一起；然後讓它走，不送、不留戀。

（本文出自《不生病的藏傳養生術：身心靈全面關照的預防醫學》、作者洛桑加參，時報文化出版，未經同意禁止轉載。）

文／時報出版提供
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