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連假結束開工不厭世 星巴克等買一送一資訊看這裡

連假結束開工不厭世 星巴克等買一送一資訊看這裡

2018-06-19 08:32聯合新聞網 綜合報導

今天是端午連假結束上班第一天，醒來時覺得很厭世嗎？以下為您整理出今天各家咖啡優惠懶人包，讓您在連假結束開工時也能提振精神！

圖截自／官網
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1. 星巴克買一送一

星巴克最近推出買一送一活動，本月4日開始，陸續祭出咖啡買一送一活動，今(19)日為第四波咖啡優惠，在活動當天從早上11點開始，消費者凡購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯皆由星巴克招待，活動時間至晚上8點結束，機場、高鐵及其他部分門市不適用。另外本月25日29日星巴克也將再舉辦買一送一優惠活動，詳情請上官網。

圖截自／官網
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2. 全家便利商店第二杯七折

除了星巴克以外，便利商店最近也有相關咖啡優惠活動正在進行當中，全家便利商店自6/6起，推出咖啡全品項第二杯七折，活動日期自7/3結束。

圖截自／官網
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3. OK便利商店第二杯半價

OK便利商店最近則推出限量新品「焙茶拿鐵」及「海鹽抹茶拿鐵」，商品主打日本九州鹿兒島產焙茶粉及日本靜岡茶葉。此外OK超商自6/7起開始推出咖啡全品項第二杯半價，購買任兩杯飲品還額外附贈爆米花及棉花糖點心。

4. 怡客、丹堤咖啡持悠遊卡消費優惠

怡客及丹堤咖啡則推出全年悠遊卡優惠活動，消費者凡是持悠遊卡購買怡客飲品，全品項皆享第二杯七折優惠(價低折扣)，持悠遊卡購買丹堤飲品全品項第二杯則享有半價優惠，活動時間至12/31結束。

以上活動詳情以官網資訊為主

星巴克全家咖啡

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