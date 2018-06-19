彭啟明：南部今雨勢明顯 水氣持續到明天

2018-06-19 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天西南氣流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，午後易有局部較大雨勢發生。聯合報系資料照 分享 facebook 天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，過去盤據南海超過1周的豐沛水氣，在端午假期間明顯北上，雖然又有熱帶性低氣壓生成，不過並未持續發展，目前整個水氣北上，幾乎就在台灣的附近，今天各地仍有雨勢，南部雲林以南較明顯，持續有對流移入，不過還不到較劇烈的豪雨等級，北部除零星對流雲系移入外，也偶有局部配合發展的水氣，今天也是偶陣雨的天氣。

預計這波的水氣仍會持續到周三，他說，但周三開始水氣也將逐漸減弱當中，周四、周五開始水氣會更為減少，環境普遍吹西南風，仍是偶陣雨型的天氣，午後容易發展有明顯雨勢，也較為潮濕悶熱。而大環境的西南風，也和本地的海陸風循環產生交會，有時沿海附近會有對流雲系發生，也偶有陣雨，這在西部部會很明顯，南部未來幾天可能每天都有雨勢。接下來就是轉換為太平洋高壓逐漸接手的天氣類型，也就是轉為典型的夏季天氣型態，也可以正式宣告盛夏的天氣來到，將轉為炎熱的夏季天氣。

而進入夏季的天氣類型，也要留意開始的午後熱對流，彭啟明說，午後的雷陣雨在台灣習俗上稱為獅豹雨，中文是西北雨，意思很大不同，也絕對不是西北邊來的雨，西北雨也不等同於西北風。有時候這種午後熱對流，同時也伴隨閃電雷擊的現象，如果觀測被雷擊中的地方，幾乎都是很大的撞擊，同時也有明顯的灼燒，延伸將近數公尺到數十公尺，對建築物或生命安全安危都有很大的影響，建議居家辦公大樓的防雷工作可能還是要定期檢修，聽到雷聲也務必停止一切戶外活動，盡量在室內較為安全。

中央氣象局說，今天西南氣流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，午後易有局部較大雨勢發生。

明天、周四西南風影響，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。周五至下周一南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。