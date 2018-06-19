雲嘉南高屏等9縣市大雨特報！注意劇烈天氣發生

2018-06-19 06:21 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



圖為台北華山文創園區附近降下大雨，街頭一名男民眾用手為女伴擋雨。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 中央氣象局發布大雨特報，西南氣流影響，今天雲林以南、澎湖、金門及台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今年5、6月梅雨季的主要降雨有：5月7日鋒面激發的中、小尺度對流系統，在金門帶來的大豪雨，造成淹水但也解決缺水問題；5月9日另一場大豪雨也造成台南有淹水災情；6月13日滯留鋒伴隨西南氣流逐漸成形，自14日起至今天，每天皆有大雨或豪雨發生，其中有2天大豪雨特報；未來幾天，滯留鋒雖然逐漸北移至長江流域，但在北移過程中，西南氣流仍在影響台灣，大雨、豪雨都還有機率發生。

他表示，台灣附近都是熱帶性低壓殘餘，及西南氣流產生的雲系，南部、中部已有明顯降雨。受西南氣流影響，今天有局部地區有大雨或豪雨發生的機率，以南台灣機率最高，其次是中部，再其次是北部局部地區。要注意在其中發生的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等；應隨時注意氣象局的特報。

吳德榮說，明天起至下周一滯留鋒北移至長江流域，西南氣流將逐日減弱，但中南部清晨西南氣流與陸風的輻合作用，及午後的熱力作用，皆能產生局部陣雨或雷雨；水氣量雖日漸減少，降雨範圍也漸減小，但午後對流的強度仍強，其局部的短時強降雨，有時也會達大雨或豪雨的標準，仍應注意。各地氣溫回升、白天偏熱，大台北高溫又將升至35、36度左右。

氣象局說，明天、周四西南風影響，中南部地區及台東天氣仍不穩定，整天易有斷斷續續的降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣，只是午後仍要注意熱對流帶來的短時強降雨。

周五至下周一太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，各地大多為多雲到晴，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南邊水氣，南部及東南部地區仍有小範圍不定時降雨，但量值不至於太大，另外各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨；隨著天氣穩定下來，各地的高溫逐漸攀高。