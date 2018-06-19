國內十個青少年 就有一人成癮

2018-06-19 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



亞洲大學副校長柯慧貞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「老師你知道嗎？雖然我在班上是俗辣（台），但我在遊戲裡都能帶隊打贏，是個King唷！」這是一名國二生和老師間的真實對話。

台灣網路成癮防治學會創會理事長、亞大副校長柯慧貞表示，電玩讓人成癮主因是遊戲設計抓住人性，不斷讓玩家「得點」、「升級」，沉溺在「小成功」當中，但這和人格成長的「延遲滿足」恰恰相反。

柯慧貞解釋，研究發現，當孩子沉溺暴力電玩，同理心會下降、對暴力忍受度提高，還可能把不當行為應用於現實生活。

二○一四年及二○一五年，教育部曾委託柯慧貞進行小四到高三生網路行為調查，發現成癮高風險群小學生占約百分之七，國中生約百分之十二，高中生為十至十一。簡單說，兒童青少年每十人就有一人成癮。

調查也詢問家長性格，柯慧貞說，她發現會規範孩子遊戲時間及類型的民主紀律型家長，孩子網路成癮最少，其次則是權威管教型和溺愛型，最差的就是放任型，連孩子有沒有玩電玩或玩什麼電玩都不知道。

台北馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬表示，預防孩子電玩成癮，家長要以身作則，別一直當低頭族，另應規定孩子打遊戲的時間，讓孩子回歸家庭及社會活動。如果懷疑孩子電玩成癮，可尋求身心科醫師幫忙。