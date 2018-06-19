電玩成癮症 今正式列精神疾病

2018-06-19 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



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世界衛生組織年初將電玩遊戲成癮正式列為精神疾病，相關規定今天起生效，世衛將通知各國提出成癮防治對策；衛福部表示，我國已將電玩成癮視為精神疾病，只是還沒有健保診斷碼，未來不排除跟進。

３Ｃ產品盛行，幾乎人手一機，不管電視、網路或大街小巷，布滿電腦或手機遊戲廣告，電子競技產業出現，並已成為體育項目之一。

世衛組織年初在新發布的「國際疾病分類」中，將電玩成癮正式列為精神疾病，等於承認電玩成癮是重大公共衛生議題。該規定今起生效，將通知各國提出成癮防治對策。

行為持續一年才能確診

世衛指出，電玩成癮症狀包括無法控制地打電玩、將電玩置於其他生活興趣前，且即使有負面後果，依然持續或增加打電玩的時間，相關行為要持續至少十二個月才能確診；若症狀嚴重，確診前的觀察期可縮短。

衛福部心口司長諶立中表示，國內健保診斷碼尚未有電玩成癮症這項，若醫師確診孩子有成癮現象，會以焦慮症、憂鬱症或衝動控制障礙等診斷替代。我國採用世衛的診斷分類系統，待最新版國際疾病分類翻譯更新，就可能納入。

學者憂孩子會被標籤化

身兼台灣網路成癮防治學會創會理事長的亞洲大學副校長柯慧貞指出，電玩成癮列入精神疾病，有正反效應，國際上討論許久，好處是能即時預防兒少成癮帶來的身心症狀，壞處就是使孩子被標籤化。

柯慧貞說，世衛累積實證研究資料，最後敲定將電玩成癮納精神疾病，主要是太多兒少因成癮出現戒斷症狀，可能和家長發生言語暴力衝突，或自殘、離家出走。

政院曾要求衛福部報告

據了解，行政院曾要求衛福部報告我國的電玩成癮問題，但報告完後，因未重視電玩成癮危害，並無後續成癮防治作為。

諶立中坦言，曾考慮參考韓國的「灰姑娘條款」，規定十八歲以下兒童青少年午夜十二點到早上六點不能玩電玩，但這需要使用者實名制及業者配合，更需要全民凝聚共識，才可能訂出辦法來管理。

柯慧貞說，若電玩背後有經濟效益，政府也應同時注意全民的健康發展，進而提出配套措施，例如國家可靠生產酒精賺錢，但也要管制十八歲以下青少年飲酒，同時推動酒精成癮防治，「電玩也應如此才是。」