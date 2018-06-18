中暑導致肝衰竭 47歲男撿回一命

2018-06-18 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



詹姓男子(右)在大太陽底下工作，飲水不足又喝啤酒，造成中暑導致肝衰竭。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook 47歲詹姓包商連續7天在大太陽下工作，因水喝得太少，猛喝啤酒解熱，返家突然覺得噁心、嘔吐、頭痛，以為沖澡、睡一覺就會好轉，但頭愈來愈痛，就醫確診因中暑導致肝衰竭，進加護病房治療才撿回一命。

詹男是工地承包商，上月底施工7天都在大太陽下曝曬，有天工作一半，覺得又熱又渴，喝了600cc的水，再喝1罐啤酒解渴，回家途中突然頭暈、想吐、汗流不出來，睡一覺後仍感頭痛欲裂，家人叫119送醫。

衛福部豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，詹男到院時肝指數飆到6千以上，超出正常值30以下達200倍；黃疸指數也攀升至5mg/dl，是正常1mg/dl的5倍，加上凝血功能不佳，呈現猛爆性肝炎症狀。

何明印說，猛爆性肝炎常因是病毒性A型或B型肝炎引發，尤其B型肝炎引起的致死率高達60%以上，幸近幾年已有抗病毒藥物可及時治療；但中暑引起的猛爆性肝衰竭無特效藥，只能以支持性療法幫病人度過危險期，若太晚就醫進入嚴重肝昏迷或多器官衰竭，恐難以救治。

一般熱傷害期程從熱痙攣、熱衰竭到熱休克（熱中暑），初期有噁心、嘔吐、體溫升高及汗流不出來等情形。詹男表示，自己長期在工地工作，自認耐熱，曾一整天不喝水也沒事，但今年天氣特別炎熱，才會中暑。

何明印表示，在大太陽下工作，水喝的不夠對身體不好，應多喝水或電解質飲料，才能補充流失的水分，且一段時間就必須到陰涼處休息，才能避免中暑。