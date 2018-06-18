親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。

世足／比利時靠球星贏球 組織配合有限恐走不了多遠

中暑導致肝衰竭 47歲男撿回一命

2018-06-18 23:10聯合報 記者余采瀅／台中報導

詹姓男子(右)在大太陽底下工作，飲水不足又喝啤酒，造成中暑導致肝衰竭。 記者余采...
詹姓男子(右)在大太陽底下工作，飲水不足又喝啤酒，造成中暑導致肝衰竭。 記者余采瀅／攝影
分享
47歲詹姓包商連續7天在大太陽下工作，因水喝得太少，猛喝啤酒解熱，返家突然覺得噁心、嘔吐、頭痛，以為沖澡、睡一覺就會好轉，但頭愈來愈痛，就醫確診因中暑導致肝衰竭，進加護病房治療才撿回一命。

詹男是工地承包商，上月底施工7天都在大太陽下曝曬，有天工作一半，覺得又熱又渴，喝了600cc的水，再喝1罐啤酒解渴，回家途中突然頭暈、想吐、汗流不出來，睡一覺後仍感頭痛欲裂，家人叫119送醫。

衛福部豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，詹男到院時肝指數飆到6千以上，超出正常值30以下達200倍；黃疸指數也攀升至5mg/dl，是正常1mg/dl的5倍，加上凝血功能不佳，呈現猛爆性肝炎症狀。

何明印說，猛爆性肝炎常因是病毒性A型或B型肝炎引發，尤其B型肝炎引起的致死率高達60%以上，幸近幾年已有抗病毒藥物可及時治療；但中暑引起的猛爆性肝衰竭無特效藥，只能以支持性療法幫病人度過危險期，若太晚就醫進入嚴重肝昏迷或多器官衰竭，恐難以救治。

一般熱傷害期程從熱痙攣、熱衰竭到熱休克（熱中暑），初期有噁心、嘔吐、體溫升高及汗流不出來等情形。詹男表示，自己長期在工地工作，自認耐熱，曾一整天不喝水也沒事，但今年天氣特別炎熱，才會中暑。

何明印表示，在大太陽下工作，水喝的不夠對身體不好，應多喝水或電解質飲料，才能補充流失的水分，且一段時間就必須到陰涼處休息，才能避免中暑。

B型肝炎中暑頭痛

相關新聞

電玩成癮症 今正式列精神疾病

2018-06-19 00:27

國內十個青少年 就有一人成癮

2018-06-19 00:37

海運中斷 澎湖機場塞爆

2018-06-19 00:33

水煮帶皮香蕉 阿基師：沒學過

2018-06-19 00:06

健康你我他／運動食補 勝過吃藥保骨質

2018-06-18 23:25

回國後發燒 2學生染登革熱

2018-06-18 23:25

「AI取代醫師？」 聽聽專家怎麼說

2018-06-18 23:25

健康名人堂／看人工智慧 改變醫療未來

2018-06-18 23:25

攝護腺癌 「單孔」手術傷口小

2018-06-18 23:15

澎湖機場返台湧人潮 軍機啟動疏運

2018-06-18 22:41

小心行車！蘇花多處瀑布與落石 晚間9點開放通行

2018-06-18 21:05

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

2018-06-18 18:32

收假澎湖機場旅客暴增逼近5000人 增開包機疏運

2018-06-18 17:40

熱帶性低氣壓影響 10縣市大雨特報

2018-06-18 17:36

夏季限定！一張圖教會你今夏該玩什麼

2018-06-18 17:23

成人兒童若肥胖 增退化性關節炎風險

2018-06-18 16:53

開工第2杯半價！鹿兒島「焙茶拿鐵」超商限量開賣

2018-06-18 16:45

日本電車座椅秒變「逃生梯」 網友：防災值得學習

2018-06-18 16:37

登革熱境外移入北市 2學生出國感染

2018-06-18 16:36

「幾十年沒見過！」水庫不進帳 嘉南二期稻供灌緊張

2018-06-18 14:26

童年創傷影響腦部 恐成反社會人格

2018-06-18 14:22

端午連假尾聲 國五預估今晚10點後車流紓解

2018-06-18 14:21

海上藍色公路中斷 大批旅客湧進澎湖機場候補

2018-06-18 13:55

22日起西南風減弱 南部仍可能降雨

2018-06-18 13:49

端午北上車潮湧現 4起追撞車禍北斗埔鹽段塞

2018-06-18 13:35

連假最後一天 早上國道發生3起事故造成回堵

2018-06-18 13:15

收假！北返車潮估約今晚7時結束

2018-06-18 13:14

氣候變遷 學者籲：台灣可以做得更多

2018-06-18 13:14

逛老屋／父子齊心 打造花磚古厝博物館

2018-06-18 13:12

戀「嘉」新玩法 順便玩一下澎湖

2018-06-18 13:12

夏天何處去？戲水玩沙追夕陽 親子樂

2018-06-18 13:12

影／相傳午時水驅邪去時疫 取用別忘煮沸

2018-06-18 13:10

男患憂鬱症 僅3成會求助

2018-06-18 12:51

行政院推水煮帶皮香蕉 阿基師：我還沒學到那個區塊

2018-06-18 12:39

影／端午高空立蛋賽 9米高空落蛋不破

2018-06-18 12:38

你知道什麼是中部粽嗎？ 一張圖秒懂各地包粽文化

2018-06-18 11:53

「我們老了都用的到！」診所年輕醫護團隊投入高齡長照

2018-06-18 11:52

今天南台灣雨勢依舊 颱風生成可能性偏低

2018-06-18 11:49

鄭明典：台灣已很接近「出梅」的天氣型態了

2018-06-18 11:34
看更多

熱門文章

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

2018-06-18 18:32

「我絕不今天死」！美國阿嬤徒手勒死攻擊她的凶惡山貓

2018-06-18 09:32

行政院推水煮帶皮香蕉 阿基師：我還沒學到那個區塊

2018-06-18 12:39

你知道什麼是中部粽嗎？ 一張圖秒懂各地包粽文化

2018-06-18 11:53

熱帶性低氣壓影響 10縣市大雨特報

2018-06-18 17:36

「幾十年沒見過！」水庫不進帳 嘉南二期稻供灌緊張

2018-06-18 14:26

唐綺陽星座運勢週報：獅子把握人氣夯機會 天秤有財運

2018-06-18 07:32

冰炫風換新包裝！省去杯蓋減垃圾量 民眾支持稱讚

2018-06-18 18:08

海上藍色公路中斷 大批旅客湧進澎湖機場候補

2018-06-18 13:55

日本電車座椅秒變「逃生梯」 網友：防災值得學習

2018-06-18 16:37

鄭明典：台灣已很接近「出梅」的天氣型態了

2018-06-18 11:34

再不吃會後悔！停業前必去「最後一次」的3家店

2018-06-18 16:43

南台灣雨勢持續 第7號颱風巴比侖可能形成

2018-06-18 09:22

連假最後一天 7大易塞地雷路段看這

2018-06-18 10:57

22日起西南風減弱 南部仍可能降雨

2018-06-18 13:49

告別雨神 周五起全台如夏

2018-06-18 09:46

收假澎湖機場旅客暴增逼近5000人 增開包機疏運

2018-06-18 17:40

小心行車！蘇花多處瀑布與落石 晚間9點開放通行

2018-06-18 21:05

澎湖海象差　緊急協調民航局加班機疏運旅客回臺

2018-06-18 14:36

「我們老了都用的到！」診所年輕醫護團隊投入高齡長照

2018-06-18 11:52

天氣仍不穩 小心豪大雨

2018-06-18 04:56

家人關係／等候

2018-06-18 07:07

影／相傳午時水驅邪去時疫 取用別忘煮沸

2018-06-18 13:10

桃園遠百誠品24日再見 uniqlo擴大改變消費

2018-06-18 17:53

夏季限定！一張圖教會你今夏該玩什麼

2018-06-18 17:23

台中捷運徵才 最低起薪2.6K

2018-06-18 11:53

澎湖機場返台湧人潮 軍機啟動疏運

2018-06-18 22:41

生產點滴／產前滑步機

2018-06-18 07:07

端午點滴／花生米粽子

2018-06-18 07:06

開工第2杯半價！鹿兒島「焙茶拿鐵」超商限量開賣

2018-06-18 16:45

端午最高溫34度！ 南部及東南部全天易有豪大雨

2018-06-18 08:26

粽子避免餐餐吃！選粽秘訣 三少一多更健康

2018-06-18 10:06

家庭／家人關係：等候

2018-06-18 06:00

高鐵10年不漲? 高鐵：依經濟情勢、成本由董事會決定

2018-06-18 11:03

今日星座運勢／雙魚 戀愛運旺 有機會遇見對象

2018-06-19 00:00

連假最後一天 早上國道發生3起事故造成回堵

2018-06-18 13:15

好想抱緊處理！ 壽司郎「萌抱壽司」只送不賣

2018-06-18 16:46

端午節吃粽子！先看粽內食材食安易燃點解析

2018-06-18 09:42

家庭／端午點滴：花生米粽子

2018-06-18 06:00

慶端午 大貓熊「圓仔」吃冰粽

2018-06-18 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top