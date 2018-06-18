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今彩539第107145期 頭獎摃龜

2018-06-18 22:20中央社 台北18日電

今彩539第107145期開獎，中獎號碼36、4、33、16、8。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎160注中獎，每注可得新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼811，正彩93注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼0562，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539
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