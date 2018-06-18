威力彩、雙贏彩第107049期 頭獎摃龜

2018-06-18 22:16 中央社 台北18日電



威力彩第107049期今晚開獎，第一區中獎號碼為9、1、10、7、17、16，第二區中獎號碼為6號。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎有1注中獎，獨得獎金新台幣1688萬1086元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北18日電】

雙贏彩第107049期頭獎摃龜

雙贏彩第107049期今晚開獎，中獎號碼為10、7、23、18、21、6、3、19、16、12、13、2。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎有43注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。