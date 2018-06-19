史上最好康路跑 水果一箱箱直送你家

2018-06-19 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／報導



台灣是水果王國，各縣市都有自己生產的特色水果，如台南芒果、旗山香蕉，為了促銷特產， 這幾年每到產季就有各式各樣的「水果路跑」活動，五顏六色水果拼盤，裡面裝的不只是在地特色水果，背後還有比水果還甜的故事。

●玉井芒果趴路跑 台大庄腳囡仔的築夢地

芒果路跑活動，沿途經過芒果綠色隧道。 圖／賴永坤提供 分享 facebook

在台南玉井愛文芒果的故鄉，7月29日有一場專屬夏天的「芒果趴路跑」年，發起人是當地果農、也是愛文山人文發展協會理事長賴永坤，當天不僅有芒果當伴手禮，還有芒果冰吃到飽 ，他希望有一天吸引世界各地愛吃芒果的跑者，都來到愛文芒果的發源地。

今年54歲的賴永坤是玉井芒果農的孩子，早年考上台大商學系，父母也期許他走不一樣的人生。他在台大參加田徑隊，有一年暑假田徑隊挑戰爬玉山，他從玉井家中背著一簍芒果，搭車、轉車4、5個小時與隊友分享，隊友很感動，為他取了 「檨哥」（芒果哥哥）外號。

大學畢業後賴永坤原想留在台北工作，但從小赤腳在果園工作，與在都市穿皮鞋的日子格格不入。29歲那年毅然辭掉工作，帶著妻兒回到台南玉井種芒果。賴永坤說，內心掙扎很久後終於下定決心，「人生每條都是路」，只要努力一定有機會成功。

●人生倒下就是一場空 馬拉松找回健康

賴永坤發起「芒果趴路跑」，他說，人生倒下就是一場空。 圖／賴永坤提供 分享 facebook

頂著「台大光環」回玉井種芒果，一開始父母不贊成、左鄰右舍好奇，賴永坤自我要求高，樣樣都要成為領頭羊的壓力下，10年前身體出了狀況，在芒果採收季時，連續腹痛，他忍著強痛要把芒果採收完，忍了二天後還是撐不住昏倒。

家人緊急送他到奇美醫院急救，才檢查出是腎臟長了直徑12公分的腫瘤，壓迫血管造成血壓飆高，心肺已經受損，醫師開出病危通知。幸好在搶救下脫離險境，醫師說「再晚半小時就回天乏術」。檢查結果雖是良性，但腫瘤被主動脈包住，手術失敗率很高 ；後來找到腹腔鏡權威，台北市衛生局前局長、忠孝醫院前院長邱文祥手術，才保住一條命。

賴永坤進入社會工作就把球鞋高掛起來，即使回到故鄉種芒果，也忙得無暇出門跑步，直到身體發現腫瘤，才重新走回馬拉松世界找回健康。他說，人生倒下就是一場空。

●希望全世界跑者 都來嘗嘗綠色芒果隧道

「芒果趴路跑」發起人是當地果農、也是愛文山人文發展協會理事長賴永坤。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年發起第一屆芒果趴路跑，希望讓跑者感受到農民栽種芒果的過程，好吃的愛文芒果都是種在山坡地，套袋採收搬運都比在平地辛苦。創意是在最後一公里拿著芒果奔回終點，然後享受冰涼又療癒的芒果冰及刈稻飯。

今年芒果路跑在7月29日舉行，安排拿另一種漂亮的西施芒果跑回終點。賴永坤說，希望透過芒果路跑活動，讓民眾品嚐產地水果丶天然果乾丶芒果冰及刈稻仔飯，沿途經過芒果綠色隧道，一眼望去是綿延不絕的綠色果園山丘，期待成為芒果趴路跑嘉年華，吸引世界各地跑者都來參加。

●旗山香蕉路跑 邊跑邊認養 香蕉送到家

跑者指定某株認養後，有蕉農幫你照顧，等香蕉成熟時全部寄送到家。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年香蕉產量大爆發，連行政院長賴清德都出面促銷香蕉新吃法，知名香蕉產地高雄旗山，去年舉辦全台唯一香蕉路跑，叫好又叫座，今年邁入第二屆的旗山香蕉馬拉松，吸引近6千位跑友參加。

路跑賽道就在旗山香蕉園裡，參賽者一路吃遍各式香蕉補給品，包括香蕉清冰棒、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、香蕉饅頭等。最讓跑者感到新鮮的是，還有香蕉樹認養，不是把一棵樹搬回家，而是在當地指定某株認養後，有蕉農幫你照顧，等香蕉成熟時，全部寄送到家。

全台唯一香蕉路跑，叫好又叫座。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●二崙西瓜路跑 5月採收季 看到瓜農辛勞

雲林二崙鄉是全台種植西瓜面積最廣、品質最優良的鄉鎮，去年5月在西瓜盛產採收季節，舉辦第一屆二崙西瓜馬拉松，吸引3千多人報名。

在二崙運動公園起跑後 ，安排跑友深度探訪瓜農盛產採收實況，也提供上萬公斤西瓜讓全國跑友吃免驚。同一天也辦西瓜節，有各品種西瓜、南瓜、香瓜等展出，加上西瓜果雕表演及西瓜估估樂等，不只是運動賽事也結合農產行銷。

●瑪家土芒果路跑 人人一箱土芒果好划算

參與的跑者每人都拿到一箱土芒果，直呼好划算。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

屏東縣種植約3000公頃土芒果，瑪家鄉就占500公頃，是土芒果主要產區之一，產期約4至6月，瑪家鄉公所在2015年舉辦第一屆的「土芒果季暨全國路跑賽活動」，吸引3500人報名參賽，當地60年來首次封路辦路跑，國內馬拉松紀錄保持人許玉芳及10多名知名長跑好手參加，打響知名度。

隔年第二屆屏東瑪家鄉土芒果季路跑，遇上寒流導致產量銳減，價格大幅上揚，鄉公所為辦好馬拉松賽，募集到3000箱，參與的跑者每人都拿到一箱土芒果，直呼好划算，主辦單位的大器也受到肯定。

●信義鄉葡萄馬 巨峰葡萄讓你吃到飽

南投縣信義鄉的巨峰葡萄有名，2010年開始舉辦「葡萄馬」路跑 。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南投縣信義鄉的巨峰葡萄有名，2010年開始舉辦「葡萄馬」路跑 ，賽道沿途經過一處又一處的葡萄園，補給站的葡萄也是讓跑者吃到飽，優勝選手獎品就是一大箱葡萄，如今已名列台灣特色馬拉松賽事之一。

●大桔大利桶柑走跑 峨眉湖景沿路覽

峨眉鄉公所「大桔大利桶柑吃貨走跑」，可以吃到幸福的感覺。 圖／峨眉鄉公所提供 分享 facebook

新竹縣峨眉鄉為桶柑產地，為推廣特產柑橘，峨眉鄉公所每年2月28日舉辦大桔大利路跑，後來擴大為「大桔大利桶柑吃貨走跑」，路跑不只跑，還可以放慢腳步欣賞柑橘園，參加者除可邊跑邊欣賞峨眉湖景，還有集結藍帶騎士勳章、甜點女王、韓國料理達人、翻糖甜心四大名廚研發的法式甜品、戚風蛋糕、清爽涼糕等桶柑甜點，讓參賽者成為超級幸福「吃貨」。