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買蛋送明信片！古亭國中生手繪助老店新生

2018-06-18 21:06聯合報 記者張錦弘╱即時報導

台北市古亭國中獲今年北市優質學校評選教師教學、學生學習及創新實驗三項大獎，該校除致力課間及課後補救教學，國中會考減Ｃ成效佳；校方更和地方社區協會合作，帶領學生導覽協興蛋業等老店，還幫店家設計明信片，買蛋送明信片，協助老店新生、打造文創商機。

受少子化衝擊，北市各國中小學生及班級逐年減少，創校56年的古亭國中目前全校雖只約450名學生，去年新生卻不減反增，校長林泰安指出，關鍵在於學校一方面推動創新教學，另一方面致力補救教學，同時很多課程和社區結合，居民更願讓孩子讀古亭，學校連續兩年都獲優質學校3項大獎，稱冠北市。

林泰安說，古亭是北市第一所雲端課輔學校，與民間雲端課輔學園合作，學生上英語、數學等課程若有不懂的單元或概念，可上網重複練習；該校也是北市第一間實施課間補救教學計畫的學校，培訓老師差異化教學能力，推動老師共同備課、開放校內外學者專家觀課，不斷檢討課程，學校會考拿C的學生每年減5成，拿A的學生也增加。

設有美術班的古亭國中，位於北市中正、萬華區交接點，兩區都有學生來就讀，校方曾和萬華區台灣夢想城鄉營造協會合作，由協會專業導覽參訪協興蛋業、太和餅鋪、涼粉伯等知名老店，學生採訪店家，再把所見所聞畫成明信片，印出來送給店家，讓業者很感動。

林泰安舉例，協興蛋業的第二代有文創思維，把傳統蛋行改造成精品店，美術班學生參觀後大為驚豔，除顛覆對傳統市場的刻板印象，也汲取許多跟雞蛋有關的知識。學生回報畫了巧思、創意十足的明信片，印了兩千張送給店家，協興蛋業當時還在臉書發文感謝學生，宣布來店消費就送一張學生繪製的明信片。

此外，林泰安說，古亭國中還是北市第一所藝術人文扎根計畫學校，將與學學文創合作，下學年發表雕刻、彩繪等成果；古亭同時與林業試驗所合作，成為北市第一所蕨類生態園區教學學校。

古亭國中和地方社區協會合作，學生參觀協興蛋業等老店後，幫店家設計明信片，協助打造...
古亭國中和地方社區協會合作，學生參觀協興蛋業等老店後，幫店家設計明信片，協助打造文創商機。圖／古亭國中提供
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古亭國中是北市有效教學教案徵選競賽獲獎數第一名學校。圖／古亭國中提供
古亭國中是北市有效教學教案徵選競賽獲獎數第一名學校。圖／古亭國中提供
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古亭國中學生雖只有四百多人，但男女生拔河比賽常獲北市冠亞軍。圖／古亭國中提供
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古亭國中每年會考前，都會幫國三生舉行「包高中」祈福活動，提供包子、粽子，希望學生...
古亭國中每年會考前，都會幫國三生舉行「包高中」祈福活動，提供包子、粽子，希望學生都能考上理想高中職。圖／古亭國中提供
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文創補救教學會考
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