買蛋送明信片！古亭國中生手繪助老店新生

2018-06-18 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



台北市古亭國中獲今年北市優質學校評選教師教學、學生學習及創新實驗三項大獎，該校除致力課間及課後補救教學，國中會考減Ｃ成效佳；校方更和地方社區協會合作，帶領學生導覽協興蛋業等老店，還幫店家設計明信片，買蛋送明信片，協助老店新生、打造文創商機。

受少子化衝擊，北市各國中小學生及班級逐年減少，創校56年的古亭國中目前全校雖只約450名學生，去年新生卻不減反增，校長林泰安指出，關鍵在於學校一方面推動創新教學，另一方面致力補救教學，同時很多課程和社區結合，居民更願讓孩子讀古亭，學校連續兩年都獲優質學校3項大獎，稱冠北市。

林泰安說，古亭是北市第一所雲端課輔學校，與民間雲端課輔學園合作，學生上英語、數學等課程若有不懂的單元或概念，可上網重複練習；該校也是北市第一間實施課間補救教學計畫的學校，培訓老師差異化教學能力，推動老師共同備課、開放校內外學者專家觀課，不斷檢討課程，學校會考拿C的學生每年減5成，拿A的學生也增加。

設有美術班的古亭國中，位於北市中正、萬華區交接點，兩區都有學生來就讀，校方曾和萬華區台灣夢想城鄉營造協會合作，由協會專業導覽參訪協興蛋業、太和餅鋪、涼粉伯等知名老店，學生採訪店家，再把所見所聞畫成明信片，印出來送給店家，讓業者很感動。

林泰安舉例，協興蛋業的第二代有文創思維，把傳統蛋行改造成精品店，美術班學生參觀後大為驚豔，除顛覆對傳統市場的刻板印象，也汲取許多跟雞蛋有關的知識。學生回報畫了巧思、創意十足的明信片，印了兩千張送給店家，協興蛋業當時還在臉書發文感謝學生，宣布來店消費就送一張學生繪製的明信片。