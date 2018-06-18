偏遠學校分級標準公布 教師綁約6年但有例外

2018-06-18 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



立院去年11月三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，規定專為偏遠學校甄選的教師要綁約6年。教育部最近公告偏遠學校分級標準，依交通、文化、生活機能、數位環境、社會經濟條件等5大因素分為3級，各縣市最近就會公布各級學校名單，參加教師甄選者要密切注意。

教育部國教署副署長許麗娟特別提醒，要綁約6年的偏遠學校教師，只限公費分發及專為偏遠學校辦理甄選的教師，若參加教育部或各縣市的聯合教師甄選，即使最後填志願統一分發到偏遠學校，也和一般老師一樣綁約3年就能請調到非偏遠學校。

根據教育部公告的「偏遠地區學校分級認定標準」，分為極度偏遠、特殊偏遠、偏遠等3級，離島地區全部適用，由教育部直接公告分級名單，例如極度偏遠包括澎湖望安鄉花嶼村、連江縣東引及莒光鄉；蘭嶼、綠島、小琉球、金門烈嶼鄉、連江縣北竿鄉等則都是特殊偏遠學校。

許麗娟說，至於台灣本島學校，則根據交通、文化等5大因素，由教育部設計出一個計量模型公式，算出各縣市、各級學校數上限，教育部已把數字函送各縣市，教育局處本月再擬出各級學校名冊報部，教育部會盡速審核，以利各縣市為偏遠地區學校辦理下學年教師甄選。

教育部也同時公告偏遠地區學校教育發展條例施行細則，規定上述偏遠學校教師綁約6年，是指要在同一學校服務滿6年以上，教師因非自願超額調校或裁併校，在同一校服務不到6年，其原校及新校合計年資滿6年，才能申請介聘到非偏遠學校。

條例另規定，服務6年的年資應扣除各項留職停薪期間的年資，但育嬰或服兵役而留職停薪年資，最多採計2年。