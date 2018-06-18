回國後發燒 2學生染登革熱

2018-06-18 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ／台北報導



北市衛生局發現積水容器內有孑孓，已先投藥。 圖／台北市衛生局提供 分享 facebook

不少民眾在暑期赴東南亞遊玩，要小心防蚊，避免感染登革熱。台北市衛生局昨公布指出，兩名學生赴菲律賓馬尼拉遊玩，回台確認感染登革熱，判定為登革熱境外移入病例。

北市衛生局表示，此次感染登革熱的2名個案皆為男性學生，於5月30日至6月5日結伴至菲律賓馬尼拉自由行，其中1位學生回國後出現發燒症狀，就醫後確診為登革熱。

衛生局即刻進行疫調，發現有3位學生一同旅行，其中1位於本月12日也出現發燒症狀，衛生局進行疾病衛教並安排個案至醫院採檢送驗，目前發現有2例個案感染，皆在醫院住院隔離中。

北市衛生局統計，今年度截至前日，全國感染登革熱案例共78例，其中北市23例，皆為境外移入，6例在泰國感染，其次為菲律賓與馬來西亞各5例、印尼4例，柬埔寨、越南與奈及利亞各1 例。

北市衛生局疾病管制科科長陳少卿表示，已於日前至學生就讀學校的學生宿舍及個案病毒血症期曾活動地點周邊進行病媒蚊密度調查，雖然在50公尺內沒有發現孳生源， 但超過50公尺外發現積水容器，已當場移除並開立傳染病源改善通知單並擇期複查。

衛生局呼籲，登革熱已進入流行期，為防止病媒蚊孳生，呼籲民眾主動清除戶內外積水容器，尤其雨後更應注意周遭環境是否有積水情形。