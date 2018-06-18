「AI取代醫師？」 聽聽專家怎麼說

2018-06-18 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳貞瑩 /台北報導



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透過腦影像資料庫，可提前掌控腦退化性疾病？透過大數據，助聽器可更加智慧，協助後天聽障者或老人聽得更清晰。隱藏其後的便是可能掀起第四波工業革命的人工智慧（AI）。

首場為高齡而生的人工智慧應用論壇，將於7月23日在富邦國際會議中心登場，國內外10位聚焦超高齡社會的醫療、產業界專家發表最新研究並展示體驗。

「人工智慧可能取代醫師嗎？」陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭表示，近年類神經網絡深度學習，大幅提升人工智慧的能力，生物科技的龐大資料經過人工智慧演算，將產生新知識，幫助醫師、研究者探索生命的奧秘，改寫人類未來。

這番觀察將體現在「從腦影像算命」的應用，陽明大學腦科中心教授林慶波以人工智慧估算腦年齡。腦齡對人類老化重要表徵，也是高齡醫學追逐的謎題。傳統上必須依賴醫師臨床經驗，判斷一個人的腦部是否比真實年齡老，過早退化。

林慶波與陳亮恭從一千多位宜蘭健康居民的腦影像與患者腦影像對比，透過人工智慧演算，驗證過去臨床經驗認為阿茲海默症及思覺失調患者的腦齡，確實比生理年齡老，退化較快，憂鬱症則相差不多。

陳亮恭表示，未來腦齡篩選平台將愈變愈聰明，宣稱健腦、活腦新藥研發，可放到此平台一測虛實。這也呼應了歐美正蓬勃發展，運用人工智慧輔助藥物篩選、設計，縮短新藥開發時程、提升成功率的新藥3.0時代。

中研院「人工智慧幫你聽：助聽器的未來」研究發現，隨年齡增長，老人辨識高頻聲音的能力退化，中研院資訊科技創新研究中心運用電腦演算，讓傳統助聽器更有智慧，不僅聲音更清晰，還能增加辨識的正確性。

產業界也跨界布局高齡社會，宏碁將在論壇發表自駕車開發成果，且展示可辨識年齡與情緒的技術，舉例來說，當人們在賣場看到一件誘人的商品時，其開心的程度，可幫助商家採購參考；仁寶推出可辨識食物與卡路里的人工智慧演算技術；智邦科技展示可智慧儲存影像的長照科技裝置，提升安全與意外事件監控。

此外，日本長壽研究專家將分別從人機如何溝通，還有人工智慧如何預知失智症，從基因體前端提前預防疾病。

此場論壇由陽明大學高齡與健康研究中心主辦，聯合報健康事業部、富邦人壽協辦，限額180人，採網路報名，歡迎對串連高齡醫療、IT、生活產業資源有興趣的人士參加。

超高齡社會 AI應用論壇

時間：7月23日（一）9時30分至15時50分

地點：富邦國際會議中心Ｂ2 A廳

地址：台北市敦化南路一段108號B2

購票：票價200元，請上udn售票網