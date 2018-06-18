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健康名人堂／看人工智慧 改變醫療未來

2018-06-18 23:25聯合報 健康名人堂／陳亮恭

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夜半病患病情變化時，常需急做心電圖，緊急時刻，醫師若能找到一台新式心電圖機去檢查，心裡頓時會踏實許多。

其實，機器新舊與執行檢查無關，但新機型除心電圖型外，還會提供心電圖診斷，看著紙張緩緩由機器輸出時，上面若有個診斷便可以讓醫師寬心許多。

雖然心臟科醫師確認的診斷常與機器不太一致，也覺得機器還是不太靠得住。但這機器可相當於現代人稱為「人工智慧輔助的心電圖診斷」呢！

人工智慧應用 早已滿街跑

人工智慧不是新概念，而是喊了幾十年的舊玩意，近年大幅改進的演算能力與深度學習讓電腦大躍進，人工智慧終於跳出電影而進入生活。從電子郵件信箱篩選垃圾郵件、臉書跳出用戶感興趣的廣告、youtube首頁列出有趣的影片等，都是人工智慧在現代社會的具體應用，其實並不科幻。

再多想一點，汽車與飛機的自動駕駛，還有辦公室的恆溫空調是如何運作？這些「自動化」產品，其實也是人工智慧的一環，只是演算法較為單純。

人工智慧發展的一個重要目標，是讓電腦能夠像人類做相同的工作，人的工作有單純也有複雜，但運作起來都需要經驗與智慧的累積。人工智慧固然能簡化許多工作，但也還沒能真正取代人類，但，人工智慧的目標是讓人類失業嗎？

電腦診斷 堪比頂尖醫師

近年的類神經網絡深度學習，可以說是打通任督二脈，大幅提升人工智慧的能力。

若單純以電腦像人一樣的工作為目標，人工智慧取代醫師的議題是自然的聯想。

現在的人工智慧比醫師讀更多的書，能夠跟醫師一樣從影像中找出病灶，也能夠從病理切片找出癌細胞，更厲害的是電腦不會眼花也不會累，更不受勞基法的規範，比起醫師的血肉之軀不知強過幾倍；而且，電腦在某些疾病的診治建議與頂尖醫師相去無幾。

但這只是人工智慧在醫療的小部分應用，如此策略之下，電腦無法超越人腦，只能應用人類已確知的知識，雖然能在知識更動時跟進，但醫學尚有許多的未知，且人類犯錯的機會也不低，過去的知識也需更新。

未來 機器人幫實習醫師上課

人工智慧對生物科技產生正向的衝擊，生物科技的龐大資料可透過人工智慧精準分析，產生過去無法得知的新知識、探索生命的奧秘。這樣的全領域智慧研發將會真正改寫人類的未來，雖然電腦分析結果還需要人類再驗證，但正是這樣全方位應用各種科學方法才會產出真實的智慧。

我想，未來的實習醫師或許會遇到一台超神奇的心電圖機器人，做完心電圖除了提供診斷與治療建議之外，還可以順便幫實習醫師上完一堂心電圖與心臟病治療課程。

（作者陳亮恭為台北榮總高齡醫學中心主任、行政院國家永續發展委員會委員）

●健康名人堂邀請國內外醫藥公共衛生專家分享健康觀點與視野。

醫師實習心臟病

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