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注意！熱帶性低氣壓影響 10縣市發布大雨特報

夏季限定！一張圖教會你今夏該玩什麼

2018-06-18 17:23聯合報 記者羅建怡╱即時報導

全台夏季限定旅遊攻略圖。圖／易遊網提供
全台夏季限定旅遊攻略圖。圖／易遊網提供
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即將進入夏至，炎夏出遊想玩得不一樣，掌握季節限定活動是首要撇步！

每到夏天，玩水消暑是許多人的必備行程，因此離島旅遊夏季特別夯，尤其是澎湖，適合浮潛、立槳衝浪、海底漫步等夏季水上活動，此外，精雕細琢的沙雕作品更是夏季沙灘的一大亮點，像是「福隆國際沙雕藝術節」、「雲嘉南一見雙雕藝術季」，各國藝術家齊聚一堂，以沙雕創作嶄露頭角，吸引旅客參觀。

只有特定期間才能看得到的花海、水果產季或是生態景觀，也帶動旅客慕名前往。「六十石山金針花季」每逢盛開期間，黃澄澄的金針花舖滿山頭，讓旅客趨之若鶩。另外像是「台南玉井芒果季」、「雪霸藍莓季」，可以體驗親自採收的樂趣，帶有寓教於樂的成份，也受到親子旅客喜愛。至於馬祖的夏天，是燕鷗歸來的季節，此刻可以在海上看見成群的燕鷗回到島礁，獨特景緻成為馬祖夏日必賞重點。

暑假期間，還有各式各樣的主題節慶將陸續展開，包括小朋友瘋玩的「宜蘭國際童玩藝術節」、最繽紛洋溢的打卡熱點「清境風車節」、全球驚豔12大熱氣球盛會之一的「台灣國際熱氣球嘉年華」、富有文化體驗意義的「花蓮原住民族聯合豐年祭」等，主題性明確的活動，自然成為夏季受矚目的旅遊焦點。

如果你想去

易遊網搭配夏季限定活動推出多種遊程，澎湖機酒自由行3天4,990元起、環島之星熱氣球嘉年華2天6,900元起、環島之星台南玉井+學甲2天9,300元起、郵輪式列車原民豐年祭+花東3天10,200元起等。另有獨家夏季限定遊程─清境農場小小牧羊人夏令營豐富2天6,500元起、環島之星仲夏寶島號花東豐富2天10,950元起。

台灣國際熱氣球嘉年華。圖／臺東縣政府提供
台灣國際熱氣球嘉年華。圖／臺東縣政府提供
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六十石山金針花海。圖／易遊網提供
六十石山金針花海。圖／易遊網提供
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熱氣球嘉年華環島沙雕
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