熱帶性低氣壓影響 10縣市大雨特報

2018-06-18 17:36 中央社 台北18日電



氣象局今天傍晚發布大雨特報，10縣市有大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。圖為台北午後大雨，民眾撐傘遮擋雨勢過馬路。 中央社 分享 facebook

熱帶性低氣壓影響，中央氣象局今天傍晚發布大雨特報，10縣市有大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

大雨特報縣市：台南市、高雄市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣。

中央氣象局同時持續針對全台19縣市發布陸上強風特報，各地（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區、鄰近海域及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動請注意安全。