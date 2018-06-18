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成人兒童若肥胖 增退化性關節炎風險

2018-06-18 16:53台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

歐洲研究顯示成人與孩童肥胖增加罹患退化性關節炎的風險。（photo by 台灣醒...
歐洲研究顯示成人與孩童肥胖增加罹患退化性關節炎的風險。（photo by 台灣醒報資料庫）
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肥胖恐增加罹患退化性關節炎風險！一篇發表於歐洲風濕病會議的研究顯示，成人和兒童每增加1單位的BMI（身體質量植指數kg/m2），將分別增加2.7%和1.7%退化性關節炎風險，但肥胖與手部退化性關節炎無關。研究員阿爾罕布拉博士表示，成人肥胖和膝蓋退化性關節炎強烈相關，但孩童肥胖同時增加罹患膝蓋和髖關節退化性關節炎的風險。

退化性關節炎是一種影響關節的疾病，好發於髖關節、膝關節、低位脊柱和手部（尤其是手指和拇指關節），也稱骨關節炎。當關節內的軟骨受到損壞或磨損時會發生骨關節炎，引起受影響關節僵硬、疼痛、喪失活動能力，好發於50歲以上的人。

影響退化性關節炎的因素相當多，此項研究為了證實肥胖導致退化性關節炎，利用基因演算法來計算肥胖相關基因與退化性關節炎的關係。

根據《科學日報》報導，此研究顯示，成人每增加1單位的BMI（身體質量植指數kg/m2），將增加2.7%骨關節炎、1.3%膝蓋退化性關節炎和0.4%髖關節退化性關節炎風險；而幼童每增加1單位的BMI，將增加1.7%骨關節炎、0.6%膝蓋退化性關節炎和0.6%髖關節退化性關節炎風險。但肥胖卻與手部退化性關節炎無關，牴觸過去研究結果。

「成人和兒童肥胖是重大公共議題，若要減少退化性關節炎發生，必須著手改善肥胖問題。」歐洲風濕病會議主席比爾斯瑪博士向《德干纪事報》表示，兒童肥胖同時增加罹患膝蓋和髖關節退化性關節炎風險，應多注意。針對肥胖與手部退化性關節炎無關的結果牴觸過去研究，則可能是社經地位或職業傷害才是造成手部退化性關節炎的主要原因。

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關節炎肥胖膝關節
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