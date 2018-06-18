降雨舒緩水情 水利署：樂觀但不敢大意

2018-06-18 16:52 中央社 台北18日電



中南部連日大雨，適時舒緩水情，水利署今天表示，對於水情樂觀但不敢大意，未來降雨情形仍難掌握，假使雨量未達預期，台南市等地區限水措施恐怕還得持續。

台南市、澎湖縣處於一階段限水，高雄市、桃園市及新北市林口區則水情稍緊。不過，上週開始至今連日降雨，有效舒緩水情。由於未來降雨情形仍不明朗，水利署認為水情「惡化機會不大」，但還是要依照中央氣象局預測資料來做評估，降雨量假使不足，限水措施還是得要持續。

水利署副署長王藝峰說，農業用水部分，嘉南平原二期稻作是否休耕，以及何時解除限水措施，水利署每週會跟各單會開會檢討評估；現在氣候變遷令人難以捉摸，降雨狀況不好掌控，水利署會步步為營，全力保持全台工業、農業及個人用水無虞。

王藝峰指出，目前粗估，6月前不會進入第三階段限水措施，並保有2個月餘水量，民眾不需太過擔心缺水問題，加上近來南部地區持續的降雨，整體情勢還是審慎樂觀。

依照水利署今天下午3時的資料顯示，曾文水庫有效蓄水量達2439萬噸，蓄水率5.38%；南化水庫有效蓄水量3008.31萬噸，蓄水率32.04%，對比昨天兩個水庫的數據都呈現微幅成長。

另外，南部科學工業園區雖然也配合水利署進行自主節水，不過園區廠商利用晚間施行節水措施，因此，對於整體產能及運作沒有太大影響。