端午連假尾聲 國五預估今晚10點後車流紓解

2018-06-18 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



今天是端午連假尾聲，因假期僅三天，加上天氣預報原有大豪雨，影響出遊意願，與去年相比，今年車流量不多。高速公路局坪林行控中心表示，今天是北上流量最大，壅塞時，用路人上國道後約需50餘分鐘才能抵達南港系統。預估今天晚上10點後車流紓解。