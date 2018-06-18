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童年創傷影響腦部 恐成反社會人格

2018-06-18 14:22台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：荷蘭奈梅亨大學研究顯示，童年創傷會使兒童腦部發育過早成熟，恐影響其人格發展...
圖說：荷蘭奈梅亨大學研究顯示，童年創傷會使兒童腦部發育過早成熟，恐影響其人格發展。（photo by CC0 Creative Commons via pixbay used under cc license）
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童年創傷使腦部發育過早！荷蘭奈梅亨大學監控37名孩童近20年的研究顯示，疾病、父母離婚等童年事件會使前額葉皮質、杏仁核和海馬迴發育過快，青春期同儕壓力則延遲腦部發育，這些腦部區域皆與社交和情感處理有關，尤其針對壓力的反應，可能導致反社會人格。研究員克拉科夫波蘭博士表示，腦部過早熟將使大腦對環境的適應能力降低，影響成年後的性格和性情發展。

根據《科學日報》報導，該研究為調查不同時期壓力對孩童腦部的影響，將壓力源分為負面生命經驗和負面社會環境影響兩項，針對童年（0-5歲）和青春期（14-17歲）時期的資料作分析，包括孩童與父母、同儕的互動和腦部核磁共振的檢查結果。

「疾病、父母離婚等童年負面經驗促使兒童腦部發育過早，但人緣等青春期的負面互動造成腦部發育遲緩。」拉科夫波蘭博士表示，雖然此調查沒有證據顯示壓力直接造成這兩項後果，但根據動物實驗，研究團隊推測，壓力確實影響腦部發育。「以演化論的觀點來看，腦部加速成長應付充滿壓力的環境對孩童有利，但易造成大腦僵化和適應能力差等缺點。」

拉科夫波蘭博士向《印度斯坦時報》表示，已知過多壓力會將增加腦部發展出反社會人格的風險，現在研究團隊將繼續追蹤37名受試者的後續發展，以釐清壓力與腦部發育的關係。他說，這項研究計畫始於1998年，試圖研究兒童不同階段與父母、同儕的互動如何影響其人格發展，目前已收集100名個案資料，是目前世界上評估項目最多的長期人格研究之一。

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