連假最後一天 早上國道發生3起事故造成回堵

2018-06-18 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今天是端午節假期第3天，高速公路局表示，昨天全日交通量為99.9百萬車公里，為年平均平日交通量（87百萬車公里）的1.1倍；今天0至5時交通量為5.0百萬車公里，為年平均平日交通量（3.7百萬車公里）的1.4倍。截至上午11時，國道全線總延車公里為37.8百萬車公里，預估今天的交通量為100百萬車公里，仍在預期範圍內。

高公局指出，今天上午10時56分，國1北上211公里發生2小客車追撞事故，回堵2公里，11時17分，國1北上215.8公里發生2小客車追撞事故，回堵1公里，11時22分，國1北上213.3公里發生2小客車追撞事故，回堵4公里，影響國道交通甚鉅，高公局呼籲用路人出門前務必做好車況檢查，小心駕駛，保持足夠行車間距。

高公局表示，今天上午10時起國5北上頭城至坪林路段車多壅塞，其餘路段大致行車順暢，預估下午14時起國1北上西螺-埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北，國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興等路段可能出現車多情形。

另，下午時段國5北上將持續壅塞，14時至21時國5北上高乘載管制，高公局建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用「高速公路1968」App、「國5藍芽交通資訊推播」App或上高公局即時路況資訊網站查詢最新國道路況。

高公局表示，台61快速公路白沙屯至南通灣段已在107年6月2日通車，因此目前台61快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，整體道路行駛優勢可再提升，呼籲欲北返的用路人可多加利用高公局規畫的國1、國3新竹至彰化（南投）台61等替代道路，不僅可節省時間，亦可節省荷包。