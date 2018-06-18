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漢森獲唐獎永續獎 研究寫作增添動力

2018-06-18 13:26中央社 紐約17日專電

「沒有這座獎，我寫不完這本書。」美國氣候學家詹姆士．漢森近年投入寫作，盼新世代關注氣候變遷。他說，唐獎永續獎與年輕一輩息息相關，獲獎讓他更有動力研究與寫作。

漢森（James E. Hansen）現任美國哥倫比亞大學地球研究所氣候科學、認知與解決方案專案主任，第三屆唐獎將永續發展獎授予漢森，表彰他對氣候變遷發出警訊，闡明氣候作用力與回饋機制的物理特性，並以量化數據呈現全球暖化威脅，不遺餘力倡導有意義的行動與解決方法。

77歲的漢森數十年來以研究、演講、抗議和興訟等多種方式，敦促政治人物採取行動，扭轉全球暖化可能為人類帶來的災難後果。

他在紐約受訪時坦言，寄望政治人物的結果令他灰心，也促使他決定撰寫自傳性質的「蘇菲的行星」（Sophie's Planet），分享並傳承經驗，讓年輕人了解氣候變遷和應採取的政策作為。

漢森多年前就開始動筆，中間走走停停，還要兼顧在哥大主持的研究計畫，更讓他感到分身乏術。

他說：「現在得到這座獎，讓我覺得我可以同時兼顧研究與寫作。若沒有唐獎永續發展獎，我無法寫完這本書。如果這本書成功，並對年輕一輩產生影響，這座獎將是關鍵，所以我希望能把這本書寫好。」

漢森多年前與孫女蘇菲（Sophie）提出訴訟，控告前美國總統歐巴馬政府未能維護穩定的氣候系統，損害後代子孫權利。歐巴馬執政末期，漢森曾試著和解，但遭對方回絕。之後川普接任總統，宣布美國退出巴黎氣候協定，並推動有利於化石燃料產業的能源政策。

「他們話說得好聽，卻不付諸行動。」面對傳統能源業者在政壇發揮影響力，漢森言談間難掩對政治人物的失望。與此同時，眾多國家邁向綠能的腳步遲緩，近年全球氣溫上升、冰層融化、極端氣候事件頻傳，更令漢森深感憂心。

漢森坦言：「對年輕人與後代來說，我們的處境不怎麼理想，我確實有點心灰意冷。」

漢森認為，氣候變遷的後果，是以數十年甚至以百年為時間刻度發生。既然以個人之力難以影響政策，不如就將數十年來所學寫進「蘇菲的行星」，期盼年輕人多關注氣候議題，並藉著作提出因應氣候變遷的政策建議。

他說，這本書不只寫給歐美人士，也寫給東方人，因為美國已放棄因應氣候變遷的領導地位，而中國、印度正快速崛起，未來可能在人類設法因應氣候變遷上扮演關鍵角色。

此時獲唐獎永續發展獎肯定，漢森表示來得正是時候，「因為我正在為年輕人寫書，從這點出發，我會說這座獎是和年輕人最直接相關的獎，我希望它因此發揮最大的影響力。」

唐獎
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