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22日起西南風減弱 南部仍可能降雨

2018-06-18 13:49台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

氣象局表示，22日起西南風減弱，但南部與東部仍須防範降雨。（翻攝自中央氣象局）
氣象局表示，22日起西南風減弱，但南部與東部仍須防範降雨。（翻攝自中央氣象局）
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「22日之後天氣較穩定，西南氣流減弱為西南風，太平洋高壓往西移動造成水氣減少，但迎風面的南部與台東地區仍有短暫陣雨，」中央氣象局預報員陳建安18日受訪時表示，22日之後，除南部與東部之外，其他地區以多雲為主，午後有熱對流發展，造成短暫降雨，至於氣溫方面，各地逐漸回升至偏夏季的天氣型態。

「18、19日天氣不穩定，受到西南氣流與南海北部的熱帶性低氣壓的外環流影響，中南部與東部地區天氣不穩定，可能整天下雨，局部地區可能出現較大雨勢，」陳建安表示，熱帶性低氣壓不排除成颱，氣象局也發布熱帶性低氣壓特報，目前位在鵝鑾鼻西方390公里海面上，逐漸偏向東北方移動，提醒這一代海域作業船隻要特別注意。另外，提醒金門地區有強降雨與強陣風，澎湖也必須注意雨勢。

氣象專家吳德榮18日在「三立準氣象•老大洩天機」表示，19日至24日滯留鋒北移至東海南部，西南氣流將逐日減弱，但中南部清晨西南氣流與陸風的「輻合作用」，及午後的「熱力作用」，皆能產生局部陣雨或雷雨，19日的降雨量及影響範圍較大。

「19日熱帶性低氣壓進入大陸，對台灣影響逐漸減弱，19日受西南氣流影響，降雨南多北少，中南部、台東地區會有明顯降雨，」陳建安表示，北部與宜蘭則是多雲為主，午後可能會有熱對流發展，造成短暫降雨，降雨時間較南部短，降雨南多北少，直到22日後天氣趨於穩定，減弱為西南風，以及加上太平洋高壓往西伸展，水氣將會減少。

氣溫部分，本周各地溫度逐漸回升，18、19日北部地區約32度，本周後期也不排除局部地區則可能出現35度高溫；南部區因這幾天降雨影響，約29、30度，待後期水氣減少之後，溫度能達到33、34度。氣象局提醒民眾，18、19日天氣不穩定，台東、南部地區注意降雨，避免前往山區、溪邊。本周後期天氣趨於穩定，須留意高溫防曬。

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