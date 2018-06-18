氣候變遷 學者籲：台灣可以做得更多

2018-06-18 13:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ╱台北報導



唐獎基金會今天公布第三屆永續發展獎得主，由關注全球氣候變遷及暖化問題的漢森及拉馬納森教授共同獲得，國內學者呼籲，全世界都在關注氣候變遷的影響，台灣對於節能減碳及防治空汙，應該可以做得更多。

中研院院士劉紹臣提出，漢森提出非常重要的論點，告訴世人溫室氣體效應、氣候變遷，不是看現在的排放量，而是累積的排放量。他說，即使中國大陸的排放已經超過美國，但美國過去百年來的累積仍非常嚴重，台灣的累積排放量雖然比較少，但學者提出這樣的警訊，我國也應該做出努力。

中央大學大氣系教授王作台表示， 拉馬拉森提出除了二氧化碳，也有其他非傳統汙染物會危害環境，影響不亞於二氧化碳。他說，減少二氧化碳，可能50年以後才能看到效果，但這些空氣汙染物產生的交互作用，生命周期更短，若能減少了，就能立即看到效果，值得台灣作為空汙防制的借鏡。

中研院院士劉兆漢表示，兩位國際學者除了學術上的貢獻外，真正令人景仰的是追求人類社會理想的實踐，將學術研究在社會努力實踐與實作。

唐獎基金會執行長陳振川表示，這兩位學者最重要的成就，在於他們的學術倡議。他說，也許至今有部分產業界不相信這些說法，但學者們仍堅持為下一代的公平正義努力，對於下一代的教育非常投入，現在溫室氣體的挑戰更大了，若全世界共同努力，還是能夠有所成果。