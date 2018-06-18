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全球暖化首位示警者 獲頒唐獎永續發展獎

2018-06-18 13:14聯合晚報 記者彭宣雅╱台北報導

唐獎上午公布第三屆永續發展獎得獎人，由唐獎教育基金會執行長陳振川（左起至右）、中...
唐獎上午公布第三屆永續發展獎得獎人，由唐獎教育基金會執行長陳振川（左起至右）、中央研究院院士劉兆漢與中央研究院院士劉紹臣出席公布。 記者林伯東／攝影
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全球暖化日益嚴重，唐獎基金會今天公布美國航空暨太空總署哥達太空研究所前所長詹姆士、漢森（James E. Hansen）博士，及宗座科學院理事會會員維拉布哈德蘭、拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）教授，共同榮獲2018年唐獎永續發展獎，表揚兩位學者對於氣候變遷及地球環境永續性衝擊議題開創性的傑出硏究與表現。

唐獎基金會今天由中研院院士劉兆漢代表公布永續發展獎兩位得主，他指出，兩位國際知名的學者的研究成果引導出的科學論述，為後來國際間相關氣候協定及2030永續發展議程，奠定了重要的基礎。

唐獎第三屆永續發展獎頒給詹姆士．漢森James E. Hansen(見圖)和維拉...
唐獎第三屆永續發展獎頒給詹姆士．漢森James E. Hansen(見圖)和維拉布哈德蘭．拉馬納森Veerabhadran Ramanathan，表彰二人在氣候變遷的開創貢獻。 唐獎基金會／提供
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漢森博士是全球暖化專家，他參與建立了美國最早的兩個全球3D氣候模式中的GISS模式，也率先探討分析水汽、雲量及地表反射度回饋等的交互作用改變時，對全球溫度會造成的影響，並做了定量解釋。

漢森博士也是首位整理全球溫度分佈並公開示警全球溫度變化超出自然變化範圍，進而提出全球暖化趨勢的科學先驅。1988年，時任NASA哥達太空研究所所長的他，在電視轉播的美國國會公開聽證會上宣告「全球暖化已經發生了」，指出觀測的溫度上升幅度超出了溫度自然變化的範圍，讓世人更了解全球氣候變遷議題。

唐獎第三屆永續發展獎頒給詹姆士．漢森James E. Hansen和維拉布哈德蘭...
唐獎第三屆永續發展獎頒給詹姆士．漢森James E. Hansen和維拉布哈德蘭．拉馬納森Veerabhadran Ramanathan(見圖)，表彰二人在氣候變遷的開創貢獻。 唐獎基金會／提供
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另外一位得獎者拉馬納森，是首位提出氟氯碳化合物（CFC）也屬於溫室氣體的學者，早在1975年，他就指出鹵碳化合物，尤其是用在冷凍及製造的CFC，會影響大氣臭氧層，同時也會像二氧化碳一樣對氣候系統產生衝擊。

唐獎基金會表示，拉馬納森提出大氣黑碳是僅次於二氧化碳的溫室氣體，並提醒世人注意二氧化碳以外的溫室氣體如甲烷、一氧化氮及對流層臭氧等，對全球暖化的影響，並促成世界各國發起「氣候和乾淨空氣聯盟」。該聯盟目標是希望減少氣候汙染物，目前有33個國家加入此聯盟，包括孟加拉、加拿大、加納、墨西哥、瑞典及美國等國家，和聯合國的環境規畫署。

兩位唐獎得主將獲得新台幣4000萬元獎金，以及1000萬元研究補助費，以及日本設計師深澤直人打造的9999純金獎章（價值25萬元）及證書，表彰其對全球永續發展的貢獻。

暖化唐獎
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