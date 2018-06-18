影／12頭抹香鯨包圍賞鯨船 遊客好「鯨」喜

2018-06-18 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



端午假期花蓮的街道湧入人潮，花蓮的外海更是熱鬧，昨天下午賞鯨船載著百名遊客出海賞鯨時，發現有12隻抹香鯨同時在賞鯨船附近優游、嬉戲，讓遊客驚呼連連直喊「我們被包圍了！」

多羅滿賞鯨船副總呂世明說，昨天下午4時許賞鯨船載滿乘客從花蓮港出海賞鯨，往東南方向行駛約40分鐘後，在靠近海洋公園鹽寮海域附近，竟一口氣出現12隻抹香鯨。

船員高喊「3點鐘、9點鐘、12點鐘方向」，抹香鯨同時出沒，讓賞鯨遊客目不暇給，抹香鯨仿佛把賞鯨船包圍，頻頻作出躍身擊浪及鯨尾擊浪動作，就向和遊客一起嬉戲般，非常有趣。

呂世明說，抹香鯨體型龐大，是世界上最大的齒鯨，沉入水中再浮出水面換氣，最久可以維持2小時，要同時在海面上觀察到成群出沒不容易。

呂世明表示，這應該是今年至今發現最大群抹香鯨同時出沒紀錄，今年6月初觀察到3隻抹香鯨出沒，數量已算多。解說員觀察到其中一隻抹香鯨尾鰭與6月初出沒的極為相似，研判可能是同一批抹香鯨，最大體型的長度約12至13公尺。