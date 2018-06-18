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男患憂鬱症 僅3成會求助

2018-06-18 12:51世界日報 記者朱蕾╱紐約報導

自殺不斷發生，多個組織聯合舉辦「健康人生、從心開始」憂鬱症講座。 記者朱蕾攝影
自殺不斷發生，多個組織聯合舉辦「健康人生、從心開始」憂鬱症講座。 記者朱蕾攝影
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全世界每30秒就有一人因自我傷害而死去(自殺)，自殺者中的90%都是因為憂鬱症才選擇走上絕路。為提高華裔社區對憂鬱症的重視以及普及相關知識，國際婦女慈善協會、輔仁大學大紐約區校友會、美華環境協會聯合於17日舉辦「健康人生、從心開始」憂鬱症講座，邀請精神專科醫生、心理師等專業人士詳解憂鬱症。

紐約執照心理師梁佳欣表示，自殺是全球前十大死因之一，憂鬱症是自殺的主要原因。自殺的人中女性多於男性，但男性的死亡數量遠高過女性，不過醫學研究中對男性憂鬱症的資料很少。世界展望會的資料顯示，醫療人員更傾向於診斷女性為憂鬱症；在患有憂鬱症的男性中，只有38%會尋求專業幫助；男性的憂鬱症通常有三個高峰期，分別是20歲、40歲和80歲。

在臨床的症狀表現上，男性與女性有很大的差別。例如：女性會自我責怪，男性則責怪他人；女性覺得傷心難過、沒有價值感，男性覺得生氣憤怒、充滿敵意；女性擔心有衝突且避免衝突，男性則刻意製造衝突；女性感覺受傷時會選擇躲起來，男性會變得更加尖銳；女性睡眠時間增加，男性則減少；女性很難接受讚美，男性在沒收到讚美時會覺得有挫折感；女性較能坦然討論自己的弱點與困難，男性多為否認及找藉口；女性通過美食、朋友、親情等讓自己好過一點，男性則利用酒精、電視、電子遊戲等；女性會避免一些風險性行為，男性則嘗試更多的風險性行為等。

梁佳欣強調，作為憂鬱症患者的家人和朋友，千萬別在他們最有需要的時候丟掉他們，應該問更多的問題，清楚知道他們的計畫、問題的嚴重性；不要和他們講道理、不要用情感束縛、更不要挑戰他們的極限；同時向專業機構求助。真正有效的治療包括藥物治療症狀、心理治療解決根本性的問題並建立新的思考方式，還要有家人朋友的高度介入與了解。

精神專科醫生王達講解了可用來判斷是否有憂鬱症以及憂鬱症嚴重程度的標準，分別為：做任何事都覺得沉悶或者根本不想做任何事；情緒低落、抑鬱或絕望；難入睡、半夜會醒，或睡覺過多；覺得疲憊或沒有活力；胃口極差或飲食過量；不喜歡自己，覺得自己做的不好，對自己失望或有負家人期望；難於集中精神做事；周圍人反映行動或說話遲緩，或比平常愛動，坐立不安、停不下來；想到自己最好去死或者自殘。

王達指出，抑鬱症患者的家人和朋友了解抑鬱症非常重要，這樣才能夠理解患者，有助患者走出抑鬱陰霾。

憂鬱症
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