親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

【不斷更新】大阪地震至少3死61傷 9歲女童被外牆壓住亡

出書揭馬英九15個秘密 羅智強：我挺的不是馬英九

「我們老了都用的到！」診所年輕醫護團隊投入高齡長照

2018-06-18 11:52聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「老了我們都用得到！」為推動長期照護社區化，高雄市首度有診所建立完整長照模式，提供防癌抗老、長照失智據點、社區整合型服務中心（長照A點）及居家安寧等服務，社區高齡患者不用為了到大醫院就醫來回奔波，厝邊診所就能提供專業照顧。

前鎮區診所兩年前投入防疫、防癌及高齡照護，集結醫療、護理、藥事、復健及職業衛生等專業，除防癌防老、社區健康教室、勞工健康諮詢等前端健康管理，更成立社區整合型服務中心（長照A點），整合居家護理、居家醫療及居家安寧，並建置長照失智據點，為失智患者開設運動課程。

衛生局長期照護科長李素華說，長照服務須整合各方資源，過去多大型醫療院所才有能力承接，但診所在地化的服務模式，才能真正落實老人家「社區終老」目標。

祥全診所院長張倡榮還不滿40歲，投入安寧醫療多年，6年前離開高雄長庚家庭醫學科自行開業，除了平日看診，仍持續耕耘居家醫療及居家安寧服務。他感慨，在醫院看到許多癌末患者想回家善終、卻不可得，希望結合各領域專業投入長照服務，「做這塊不賺錢，但可讓高齡者有更好的生活品質」。

團隊成員之一的居家護理所所長陳子環是七年級生，她在加護病房9年，看到許多急重症患者在機構中長期臥床，因為壓瘡、營養不良及體弱引發重症，開業後更遇到不少患者家屬照顧知識不夠、也不懂得使用照顧資源，深感「應該從前端幫他們做好預防」。

陳子環說，她到高雄醫學大學就讀高齡長照碩士學程，和物理治療師林冠宇、職能治療師陳忠誠、營養師詹筱微及護理師郭雨萱等同學一拍即合，決定利用所學和各自專業，共同投入診所團隊，「我們的夢想是在診所建立完整長照模式，以後我們老了也能受到好的照顧」。

高雄市首創在基層診所設立「八合一全人健康照護服務網」，在家醫科醫療外，也提供社區...
高雄市首創在基層診所設立「八合一全人健康照護服務網」，在家醫科醫療外，也提供社區居家護理、醫療、安寧及勞工健康管理等服務，落實「社區終老」理想。記者蔡容喬／攝影
分享
從事安寧工作的張倡榮（右起），和各自有護理、職場健康專業的陳子環、郭伊珊有感於高...
從事安寧工作的張倡榮（右起），和各自有護理、職場健康專業的陳子環、郭伊珊有感於高齡化照顧資源缺乏，從診所端建立完整長照模式，「我們老了也用得到！」記者蔡容喬／攝影
分享

長照失智
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

你知道什麼是中部粽嗎？ 一張圖秒懂各地包粽文化

2018-06-18 11:53

鄭明典：台灣已很接近「出梅」的天氣型態了

2018-06-18 11:34

連假最後一天 7大易塞地雷路段看這

2018-06-18 10:57

告別雨神 周五起全台如夏

2018-06-18 09:46

端午最高溫34度！ 南部及東南部全天易有豪大雨

2018-06-18 08:26

今起3天 空氣品質良好至普通

2018-06-18 04:56

診所變行動醫療 仁醫赴部落看診不收錢 10年不間斷

2018-06-18 01:09

今天南台灣雨勢依舊 颱風生成可能性偏低

2018-06-18 11:49

2學者獲唐獎永續發展獎 學者籲：台灣可以做更多

2018-06-18 11:10

高鐵10年不漲? 高鐵：依經濟情勢、成本由董事會決定

2018-06-18 11:03

夏季潮濕寢具易長蟎 建議7-10天應換洗

2018-06-18 10:47

「全球暖化已經發生了」2學者獲唐獎永續發展獎

2018-06-18 10:35

粽子避免餐餐吃！選粽秘訣 三少一多更健康

2018-06-18 10:06

端午節吃粽子！先看粽內食材食安易燃點解析

2018-06-18 09:42

南台灣雨勢持續 第7號颱風巴比侖可能形成

2018-06-18 09:22

天氣仍不穩 小心豪大雨

2018-06-18 04:56

梅雨將結束？氣象局：待觀察

2018-06-18 01:09

今明若未解渴 嘉南二期稻恐休耕

2018-06-18 01:09

吳茂昆高溫超導研究 化學指考時事題可能考出　

2018-06-18 00:33

牙疼治不好 原來是三叉神經痛

2018-06-18 00:07

獨／如何讓照顧者脫離照顧角色 照顧安排是重點

2018-06-17 22:00

獨／她是15年資深家庭照顧者 喘息服務一次都沒用過

2018-06-17 22:00

即時短評／拉家庭照顧者一把 政府沒用心

2018-06-17 22:00

獨／支持家庭照顧者 衛福部訂定服務原則

2018-06-17 21:59

醫療萬應公呂道南神父殯葬彌撒 各界送行

2018-06-17 20:59

國道現北返車潮 端午節收假日還有一波

2018-06-17 20:47

台南想靠梅雨解旱象？氣象局：鋒面強度已變弱

2018-06-17 17:14

7個高速公路休息區端午節可包粽 還免費送香蕉

2018-06-17 16:59

孩子誤食 醫師：千萬不要灌牛奶或清水催吐

2018-06-17 16:17

勵志！28歲發病親友避而遠之 流浪的他今成療養院員工

2018-06-17 16:05

滯留鋒面西南氣流影響 13縣市大雨特報

2018-06-17 15:27

鋒面降雨「與預期落差很大」 台南水情仍緊

2018-06-17 15:19

掏耳朵好療癒 醫師說有些挖法會出問題

2018-06-17 14:54

有環境才有住房率 墾丁後灣找回旅客

2018-06-17 14:46

廣告保肝藥 恐讓B肝病毒變活躍

2018-06-17 13:35

誤食腐蝕物 催吐會釀二次傷害

2018-06-17 13:34

好好吃／全食物料裡 皮、殼、籽營養都下肚

2018-06-17 13:32

愛上掏耳朵酥麻感 掏到耳膜長菌絲

2018-06-17 13:26

影／本周汽、柴油小漲1角 95無鉛30.2元

2018-06-17 13:25
看更多

熱門文章

台南想靠梅雨解旱象？氣象局：鋒面強度已變弱

2018-06-17 17:14

勵志！28歲發病親友避而遠之 流浪的他今成療養院員工

2018-06-17 16:05

掏耳朵好療癒 醫師說有些挖法會出問題

2018-06-17 14:54

「我絕不今天死」！美國阿嬤徒手勒死攻擊她的凶惡山貓

2018-06-18 09:32

哈牌冰品好市多4大2小千元找 網友激推：能不衝嗎

2018-06-17 15:34

滯留鋒面西南氣流影響 13縣市大雨特報

2018-06-17 15:27

鋒面降雨「與預期落差很大」 台南水情仍緊

2018-06-17 15:19

有環境才有住房率 墾丁後灣找回旅客

2018-06-17 14:46

新化林場森林餐坊開幕 取用在地食材8折優惠

2018-06-17 13:30

獨／她是15年資深家庭照顧者 喘息服務一次都沒用過

2018-06-17 22:00

錢要花在刀口上 就買高CP值特仕車！

2018-06-17 13:57

孩子誤食 醫師：千萬不要灌牛奶或清水催吐

2018-06-17 16:17

成群出現蛻殻和交配後 蜘蛛蟹大軍消失何方？

2018-06-17 13:38

今明若未解渴 嘉南二期稻恐休耕

2018-06-18 01:09

唐綺陽星座運勢週報：獅子把握人氣夯機會 天秤有財運

2018-06-18 07:32

梅雨將結束？氣象局：待觀察

2018-06-18 01:09

醫療萬應公呂道南神父殯葬彌撒 各界送行

2018-06-17 20:59

今日星座運勢／雙子 鼓舞讚美他人 幸運指數升高

2018-06-18 00:00

天氣仍不穩 小心豪大雨

2018-06-18 04:56

吳茂昆高溫超導研究 化學指考時事題可能考出　

2018-06-18 00:33

告別雨神 周五起全台如夏

2018-06-18 09:46

考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

2018-06-17 12:26

國道現北返車潮 端午節收假日還有一波

2018-06-17 20:47

南台灣雨勢持續 第7號颱風巴比侖可能形成

2018-06-18 09:22

RIMOWA再聯手Fendi 打造話題旅行箱

2018-06-17 15:54

皇室風蓬裙、復古魚尾婚紗 抓住夢幻女人心

2018-06-17 14:09

獨／如何讓照顧者脫離照顧角色 照顧安排是重點

2018-06-17 22:00

診所變行動醫療 仁醫赴部落看診不收錢 10年不間斷

2018-06-18 01:09

端午最高溫34度！ 南部及東南部全天易有豪大雨

2018-06-18 08:26

即時短評／拉家庭照顧者一把 政府沒用心

2018-06-17 22:00

愛上掏耳朵酥麻感 掏到耳膜長菌絲

2018-06-17 13:26

家人關係／等候

2018-06-18 07:07

廣告保肝藥 恐讓B肝病毒變活躍

2018-06-17 13:35

7個高速公路休息區端午節可包粽 還免費送香蕉

2018-06-17 16:59

獨／支持家庭照顧者 衛福部訂定服務原則

2018-06-17 21:59

「哈根達斯」快閃聯名！4款芒果冰甜點 台南限定開賣

2018-06-17 16:00

生產點滴／產前滑步機

2018-06-18 07:07

端午點滴／花生米粽子

2018-06-18 07:06

這些珠寶不僅要妳好看 還送上好運！

2018-06-17 16:11

搶救無尾熊利器...糞便移植

2018-06-17 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top