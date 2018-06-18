「我們老了都用的到！」診所年輕醫護團隊投入高齡長照

2018-06-18 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「老了我們都用得到！」為推動長期照護社區化，高雄市首度有診所建立完整長照模式，提供防癌抗老、長照失智據點、社區整合型服務中心（長照A點）及居家安寧等服務，社區高齡患者不用為了到大醫院就醫來回奔波，厝邊診所就能提供專業照顧。

前鎮區診所兩年前投入防疫、防癌及高齡照護，集結醫療、護理、藥事、復健及職業衛生等專業，除防癌防老、社區健康教室、勞工健康諮詢等前端健康管理，更成立社區整合型服務中心（長照A點），整合居家護理、居家醫療及居家安寧，並建置長照失智據點，為失智患者開設運動課程。

衛生局長期照護科長李素華說，長照服務須整合各方資源，過去多大型醫療院所才有能力承接，但診所在地化的服務模式，才能真正落實老人家「社區終老」目標。

祥全診所院長張倡榮還不滿40歲，投入安寧醫療多年，6年前離開高雄長庚家庭醫學科自行開業，除了平日看診，仍持續耕耘居家醫療及居家安寧服務。他感慨，在醫院看到許多癌末患者想回家善終、卻不可得，希望結合各領域專業投入長照服務，「做這塊不賺錢，但可讓高齡者有更好的生活品質」。

團隊成員之一的居家護理所所長陳子環是七年級生，她在加護病房9年，看到許多急重症患者在機構中長期臥床，因為壓瘡、營養不良及體弱引發重症，開業後更遇到不少患者家屬照顧知識不夠、也不懂得使用照顧資源，深感「應該從前端幫他們做好預防」。