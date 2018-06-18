2學者獲唐獎永續發展獎 學者籲：台灣可以做更多

2018-06-18 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



唐獎上午公布第三屆永續發展獎得獎人，由中央研究院院士劉兆漢出席公布。記者林伯東／攝影 分享 facebook

唐獎基金會今天公布了第三屆永續發展獎得主，由詹姆士、漢森，維拉布哈德蘭、拉馬納森教授共同獲得，國內學者也呼籲，全世界都在關注氣候變遷的影響，台灣對於節能減碳，以其防治空汙，應該可以做的更多。

中研院院士劉兆漢表示，兩位國際學者除了學術上的貢獻外，真正令人景仰的是，追求人類社會理想的實踐，同時，把學術上的研究，努力實踐上社會的實踐與實作。

唐獎基金會執行長陳振川表示，這兩位學者最重要的成就，在於它們的學術倡議，也許至今有部分產業界不相信，甚至也有官司纏身，在與政府抗爭，但是仍堅持下一代的公平正義在努力，對於下一代的教育非常投入，現在溫室氣體的挑戰更大，若全世界共同努力，還是能夠有所成果。

中研院院士劉紹臣特別提出，詹姆士漢森博士提出非常重要的論點，在於告訴世人，溫室氣體效應、氣候變遷，不是看現在的排放量，是累積的排放量，即使中國大陸的陪放已經超過美國，但美國過去百年來的累積，仍是非常嚴重的國家，台灣的累積排放量是比較少的，但學者提出這樣的警訊，我國也應該做出努力。

中央大學大氣系教授王作台表示， 拉馬拉森教授提出了除了二氧化碳，還有其他包括非傳統汙染物，對於環境的危害，並不亞於二氧化碳，減少了二氧化碳可能50年以後才能看到效果，但這些空氣汙染物產生的交互作用，生命週期更短，若能減少了，就能立即看到效果，這也值得台灣空汙防制的借鏡。