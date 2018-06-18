高鐵10年不漲? 高鐵：依經濟情勢、成本由董事會決定

2018-06-18 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣高鐵公司符合調高票價基本費率門檻，但高鐵公司大股東交通部認為高鐵延長特許期後，折舊大幅降低，今年不會漲價，甚至認為財改完成後10年內應該都不需調整票價。對此，高鐵公司回應，高鐵票價是依據本公司與政府訂定的興建營運合約辦理，並依交通部核定的高鐵基本費率為基礎進行票價之規劃。