「全球暖化已經發生了」2學者獲唐獎永續發展獎

2018-06-18 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



唐獎第三屆永續發展獎得主詹姆士•漢森James E. Hansen，表彰其在氣候變遷的開創貢獻。唐獎基金會/提供 分享 facebook

全球氣候變遷，暖化日益嚴重，影響著人類的生活環境。唐獎基金會今天公布了永續發展獎得主，由前美國航空暨太空總署哥達太空研究所所長詹姆士、漢森（James E. Hansen）博士，及宗座科學院理事會會員維拉布哈德蘭、拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）教授，共同榮獲2018年唐獎永續發展獎，表揚兩位學者在氣候變遷，以及地球環境永續性衝擊議題上，開創性的傑出硏究與表現。

唐獎基金會今天公布永續發展獎兩位得主，由中研院院士劉兆漢代表宣布得獎者，兩位國際知名的學者的研究成果，所引導出的科學論述，為後來國際間相關氣候協定，及2030永續發展議程提出，奠定了重要的基礎。

漢森博士是全球暖化專家，他參與建立了美國最早的兩個全球3D氣候模式中的GISS模式，也是首先探討分析水汽、雲量及地表反射度回饋等的交互作用改變時，對全球溫度會造成的影響，並做了定量的解釋。

漢森博士也是第一位整理出全球溫度的分佈，也是第一位分析出全球溫度變化，超出了自然變化範圍，而提出有全球暖化趨勢的科學家。1988年，時任NASA哥達太空研究所所長的他，在電視轉播的美國國會公開聽證會上宣告「全球暖化已經發生了」，因為觀測的溫度上升幅度，已經超出了溫度自然變化的範圍，讓世人更了解全球氣候變遷議題。

另外一位得獎者拉馬納森，是第一個提出氟氯碳化合物（CFC）也屬於溫室氣體的學者，早在1975年，他就指出鹵碳化合物，尤其是用在冷凍及製造的CFC，會影響大氣臭氧層，同時也會像二氧化碳一樣，對氣候系統產生衝擊。

唐獎基金會表示，他提出大氣黑碳是僅次於二氧化碳的溫室氣體，並提醒世人注意二氧化碳以外的溫室氣體，如甲烷、一氧化氮及對流層臭氧等對全球暖化的影響，並促成世界各國發起了「氣候和乾淨空氣聯盟」，目標是希望能減少短生命期的氣候汚染物，目前有33個國家加入此聯盟，包括孟加拉、加拿大、加納、墨西哥、瑞典及美國等國家，和聯合國的環境規劃署。