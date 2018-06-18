用微波煮熟腫瘤 治肝癌有新招

2018-06-18 10:44 中央社 台北18日電



一名68歲婦人去年底罹胰膽管癌，手術切除又做化療，不料今年又發現肝轉移，有一顆2公分腫瘤。北榮團隊採微波熱能消腫瘤，婦人術後4小時就能下床。

肝臟內的惡性腫瘤依不同情況，傳統的治療方式包含手術切除、熱射頻或血管栓塞等對人體組織傷害性較低的低侵襲性治療。

台北榮民總醫院胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，從民國89年初期開始，臨床上針對不適合手術切除、單顆5公分以下，或是最多3顆3公分以下腫瘤，採用熱射頻消融治療。

熱射頻效果和外科手術切除相當，但有2缺點，其一是肝臟血管多，若腫瘤靠近大血管，燒灼效果不佳，癌細胞無法清除乾淨；其二是當腫瘤大、顆粒多時，燒灼時間拉長，病人常抱怨「太熱」、「會痛」。

黃怡翔說，現在有一種針對單顆直徑5公分以下、至多3顆小於3公分肝腫瘤的「次世代微創微波肝腫瘤滅除術」，北榮利用這種新術式在今年5月完成2例單顆直徑小於3公分的轉移性肝癌治療，2名女病人分別只花費至5至10分鐘，完全沒有疼痛、過熱的不適感。

北榮內科部胃腸肝膽科主治醫師許劭榮表示，微波肝腫瘤滅除術顧名思義就是用「微波」將腫瘤消融為煮熟、壞死的腫塊，如同煮熟的荷包蛋，用熱能殺死肝癌細胞。

許劭榮表示，微波的新技術可以克服熱射頻的2個缺點，微波只要有液體就可以達到加熱效果，就算腫瘤附近有大血管血流經過也不用擔心溫度太低，腫瘤消融不完全；且微波加溫速度較快，短時間內就可以很快提高腫瘤燒灼溫度，手術時間愈短，病人不舒服的感覺就愈少，恢復也愈快。

一名68歲婦人在106年11月先是手術切除胰膽管癌病灶後，進行化學治療，並持續追蹤；結果又在肝臟發現復發轉移，有單顆直徑約2公分的腫瘤。因病人做完大手術才半年，若又進行肝臟手術，擔心負擔太大，便進行侵襲性低、又有根治效果的微創手術治療。

許劭榮說，只要5公分以下的肝臟惡性腫瘤，都能用次世代微創微波肝腫瘤滅除術，術後4小時就能下床活動，觀察一晚後，隔天就能出院。但目前沒有健保給付，病人必須自費，會比較建議轉移型病人施做，避免多次大手術影響病人預後。