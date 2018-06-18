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日本大阪地震 華航長榮航班正常

2018-06-18 09:51中央社 台北18日電

日本媒體快訊報導大阪地震。圖片翻攝NHK官網
日本媒體快訊報導大阪地震。圖片翻攝NHK官網
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日本大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）發生強震，附近鐵路停駛。對此，長榮航空和華航今天都表示，目前航班正常起降，未受地震影響。

至於台灣在當地的旅行團是否受到影響，觀光局表示，尚在了解中。

大阪地震
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