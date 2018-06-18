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今起3天 空氣品質良好至普通

2018-06-18 04:56聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天受滯留鋒面及西南氣流影響，各地有陣雨或雷雨，環保署指出，隨著低壓帶逐漸往北移，風向將漸轉為西南風，中南部地區風速偏大，北部、竹苗、中部及金門、馬祖降雨機率以及風速相對偏弱，空氣品質為「普通」等級；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東以及澎湖地區空氣品質為「良好」等級。

環保署表示，明後兩天天氣型態類似，受西南風影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。中部以北風速偏弱為「普通」等級；雲嘉南、高屏、宜蘭及花東為「良好」等級。

空氣品質西南氣流金門
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