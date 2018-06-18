吳茂昆高溫超導研究 化學指考時事題可能考出

2018-06-18 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



指考化學科如何準備？補教老師王宇提醒考生，近年考題傾向考探究與實作類型，記憶題型逐漸減少，學生考前務必將課本讀熟，以便掌握基本分數，並勤做歷年考古題，融會貫通及勤練手感。桃園市立平鎮高中教師吳明禧也表示，時事題可留意再生能源、核能及化工火災，掌握化學原理在生活中的應用。

王宇表示，往年指考計算題型約僅占2成，記憶題也逐年減少，建議考生要把課本讀熟，勿做太多坊間的測驗卷，以免超出範圍，浪費準備時間。

此外，實驗題型比例逐年增加，考生除了可多做歷屆考題外，也可多複習實驗手冊當中的問題與討論，其中酸、鹼、鹽及化學平衡等章節，往年考出的占比很高，近年較少出現，預計今年有可能再考。

吳明禧也表示，配合108課綱即將上路，最近考探究實作題型增加，考生可多留意大考中心公布的題型。近幾年常考錯合物相關單元，以及傳統有機化合物常考計算題，考生務必弄懂原理，但不必鑽研繁瑣題型。

這幾年長文敘述考題偏多，吳明禧提醒考生，看到題目不要慌，仔細通篇讀完，清楚當中細節，有時答案就在其中。此外，往年在氧化還原、有機化學物質等章節常出現陷阱題，考生要更細心。

至於重要單元，他認為高三下金屬元素與非金屬元素，以及基礎化學中的化學反應速率、選修化學中的酸、鹼、鹽計算及氧化還原等都容易考出。

王宇也表示，高三課程中有關金屬元素的章節須留意，錯合物也是必考題，酸、鹼鹽章節中的酸鹼中和，以及緩衝溶液，還有共同離子效應等單元，也都是常考單元，考生務必要讀熟。

距離指考僅剩半個月，他提醒考生溫故知新，可參考近十年考古題，並於每天做一份完整考題，發現錯誤的地方就查課本及講義，同時也訓練自己的時間分配能力。

至於時事題部分，王宇建議考生別猜題，讀熟課本比較實際，不過可留意剛卸任的教育部長吳茂昆，曾因高溫超導體研究被提名諾貝爾物理學獎。這部分在高中課程有涉及，考生可多注意，因當時提名時指考就曾考出。