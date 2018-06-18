診所變行動醫療 仁醫赴部落看診不收錢 10年不間斷

2018-06-18 01:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹縣報導



趙姓腦麻男（右二）長大了，趙母揹不動，換醫師呂紹達（右一）到家看病，這段三十多年的醫病似家人關係，讓趙母感動。 圖／呂紹達提供 分享 facebook

「他沒辦法來，就換我到家裡看診！」新竹縣五峰部落趙姓腦麻男子常生病，母親得背他下山就醫，如今趙母年邁，漸感吃力；看他長大的竹東內科診所醫師呂紹達得知後，定期上山看診，趙母感動直呼「熱血仁醫」。

呂紹達從小看著趙長大，趙稱呂「醫生爸爸」；呂說，卅年來，看著趙從十多斤體重到現在七十多公斤，趙母幾乎背不動塊頭比她大的憨兒，因此走入病患家中。

呂紹達的父親曾是新竹縣五峰鄉衛生所醫師，他小時候常跟著父親到部落看診，自己行醫後，山區醫療並沒多大改善，他也上山看診，即使颱風後落石不斷，還是會衝上山。他曾上山遭遇落石，但從未打退堂鼓，因部落老人家慢性病多，高血壓、中風、血糖都得固定吃藥，「我不能讓病人『斷糧』」。

醫師呂紹達到部落居民的家中看病，常常會閒話家常。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

呂紹達和妻子蕭麗卿是天主教友，長期關懷部落，有次受在地修女神父請託看診，進到病患家後，惡臭撲鼻而來，才發現這名獨居病患與雞狗同住同吃，環境很差，甚至有天昏倒在門口，幸好當天他按期到宅看診發現，即時救援。

呂紹達指出，偏鄉的到宅醫療所見大多是弱勢族群，生活功能非常需要幫忙，雖然路途險峻，但可讓他們在家中得到較好醫療照顧，讓病情有顯著進步。

呂紹達每月一次上山義診，看到山區醫療不便。他說，生了病，部落許多人得顧計程車下山看醫生，但計程車來回千元起跳，因此若沒太嚴重的病，大多選擇不就醫。山區老人家多，慢性病得控制，小感冒不注意也會變得嚴重。

醫師呂紹達與部落高齡90歲的奶奶聊天，他長期到部落，也學會了一些簡單的話。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

每次醫療巡迴至少半天，到病人家中除了看病，呂紹達還與病患話家常、聊農作收成，從中可以了解病人平日生活環境、飲食、健康，提醒病患在健康上注意哪些事。

近十年看診，呂紹達從未收費，即使這幾年政府推居家醫療，他不僅未按規定收交通費，連掛號費、部分負擔也不收，僅向健保局申請居家醫療診治費用，他笑著說：「病人送來自己種的青菜水果，是錢也買不到禮物！」

醫師呂紹達到部落居民的家中看病，常常會閒話家常。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook