今明若未解渴 嘉南二期稻恐休耕

曾文水庫這波鋒面水量入帳不多，嘉南灌區二期稻作能否順利供灌還是未知數。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

嘉南地區一期稻作搶收亂象才趨緩，二期稻作又面臨是否休耕考驗，嘉南農田水利會長楊明風昨天表示，目前二期稻灌溉仍短缺約三千萬立方公尺，這二天鋒面能否帶來雨量，將是決定是否休耕的關鍵。

「水情從來沒有這麼嚴峻過」，楊明風說，嘉南灌區二期稻作有四萬多公頃，六月底前就要決定是否供灌，由於氣象預報今明仍有大雨機會，這兩天會是關鍵。若二期稻全面休耕，印象中只在民國六十九年有一次。

楊明風表示，全面休耕影響太大，除農民不願意，育苗場、代耕隊等相關產業都連帶受影響。以往曾文和烏山頭水庫合計有效蓄水達到八千萬立方公尺就決定二期作開灌，今年將下修到蓄水六、七千萬立方公尺，第一組供灌區七千公頃就會開灌。

根據水利單位資料，到昨晚為止，曾文水庫有效蓄水是二三三四萬立方公尺，烏山頭水庫是一一七三萬立方公尺，因二期稻作最慢六月底就要決定是否灌溉，即使下修開灌「標準」至六千萬立方公尺，仍短缺近三千萬立方公尺。

「水庫進帳與預期落差很大」，楊明風表示，一期稻開始嘉南地區就幾乎沒下雨，都靠水庫灌溉，目前水庫快見底，原本對這波鋒面降雨期待很大，但集水區沒下什麼雨「很麻煩」。

南化水庫蓄水率3成，是目前台南地區水庫水情較佳者。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

嘉南二期稻灌區有四萬多公頃，分六組灌溉，往年六月六日第一組開灌，今年受乾旱影響延後，原訂六月中旬要檢討，因水情沒有好轉，又延到六月底，這波鋒面降雨又不如預期，楊明風說，最慢只能等到七月初，水稻太晚播種成長和收成會不好。