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獨／超商年丟70億食物？ 300超商加盟店聯手抗議

2018-06-17 23:04聯合報 記者董俞佳╱即時報導

國內超商近來被自家加盟主指浪費食物，因總公司規定進貨量須超過銷貨量一定比率，以致每天很多賣不出去的食物被迫丟棄，IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會上月為此發動陳情行動，提出「進貨適量」、「拒絕強制進貨」等訴求，目前已有逾300家加盟店加入，盼四大超商總公司能正視浪費食物問題。

IFRA說，若以每間超商平均每天約丟棄2千元食物，換算全台超過1萬家超商，等於每年共浪費70多億元食物。

但超商業者強調，並無強制進貨，都有採數據分析，依各商圈個別需求輔導店長調整訂購量。

台灣便利超商密度全球第二，僅次於南韓，走進超商，飯糰、三明治、關東煮、水果等食物琳瑯滿目，甚至有新鮮蔬菜可供選購。但IFRA會長陳縯家說，四大超商總公司常以市場需求，要求店舖增加進貨，包括銷貨量不可超過進貨量的95%，形同約有5%的進貨可能賣不出去，過期只好丟棄。

陳縯家舉例，明明某超商店家每天平均只賣出十個飯糰，但總公司會要求要進比十個還多的量。陳縯家說，總公司的說明都是「不能讓客人買不到」、「貨架陳列要有豐富感」，加盟主若不配合，總公司還會以警告、開立糾正不配合違約通知單等方式，要求加盟業者配合，多年來溝通都無效。

隨著食物不浪費的觀念在全球興起，上月開始，加盟業者透過一店寄送一箱廢棄食物到環保署、立法院以及民間團體的方式陳情，希望迫使政府與超商總公司，正視食物浪費與損失的嚴重性。

IFRA陳情訴求，包括要求超商總公司減少進貨數量，不追求「豐富陳列」及「好看」，以適量為原則，並拒絕超商加盟總部強制進貨，避免銷售不佳與浪費食物。

每日下架不同的食品。圖／IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會提供
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每日下架不同的食品。圖／IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會提供
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超商加盟業者抗議，每日下架許多廢棄食品。圖／IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益...
超商加盟業者抗議，每日下架許多廢棄食品。圖／IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會提供
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