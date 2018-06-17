獨／浪費食物會遭天譴 300超商業者陳情全文

2018-06-17 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



國內超商近來被自家加盟主指浪費食物，因總公司規定進貨量須超過銷貨量一定比率，以致每天很多賣不出去的食物被迫丟棄，IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會上月為此發動陳情行動，提出「進貨適量」、「拒絕強制進貨」等訴求，目前已有逾300家加盟店加入，盼四大超商總公司能正視浪費食物問題。

該會也草擬「制止浪費食物計劃書」，盼各界共同減少食物浪費。全文如下：

您今天浪費食物了嗎？！

每天全世界大約有8億人口餓著肚子入睡，也就是說世界所有人口每9人中就有1個人挨餓；在台灣亦是如此，當大家吃飽喝足時，約莫60萬個邊緣家庭也是餓著肚子睡覺。

根據研究食物損失與浪費，在已開發和開發中國家是不同的；已開發的食物浪費或損失多發生在消費階段，而開發中國家則約三分之二食物浪費或損失是發生在收集與儲存階段。

台灣食物浪費集中在消費端；尤其超商、量販、餐廳等通路商。「剩食」1年中約6880公噸，根據專家統計連鎖超商每日把大量食物當成垃圾丟掉其主因為通路商將食物著重在「豐盛」、「新鮮」、「好看」，也因此讓鮮食變剩食。

杜絕浪費食物與損失，最好的方式，就是從全台密集度最高的便利商店做起：

@減少進貨數量，不追求「豐富陳列」及「好看」，以適量為原則

@拒絕超商加盟總部強制進貨，不嚐新跟盲目追星，避免銷售不佳與造成浪費食物，加盟總部常以市場需求，要求店舖增加進貨，不配合時，則以警告違約方式，開立糾正不配合違約通知單；以致食物嚴重浪費與損失。

@向環保署，以一店一陳情方式，編列統計每日店舖即期食品下架數量，迫使政府與超商加盟總部，正視浪費與損失之食物的嚴重性。

台灣平均每年每人丟棄超過120公噸的食物；這些食物平均每人每年負擔新台幣一萬元；在這個食物被大量浪費的同時，約35萬人的低收入戶正因沒飯吃而挨餓，也就是我們所造成的食物浪費與損失是可以讓低收入戶食用20年！

您還要漠視下去；繼續浪費下去嗎？