牙疼治不好 原來是三叉神經痛

2018-06-18 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



義大醫院副院長蔡玉娟表示，最近門診出現不少非典型三叉神經疼痛病患，患者因持續性疼痛，生活不堪其擾。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

高雄一名中年婦人鬧牙疼，看了多家牙科始終無法緩解，最後轉到疼痛科求治，才發現原來是非典型三叉神經痛在作祟。

收治婦人的義大醫院副院長蔡玉娟表示，近3個多月來門診出現不少非典型三叉神經痛患者，多數由牙科轉來。這名婦人每次治療完牙齒後仍是疼痛，跑了多家醫院求治，依然痛到食不下嚥，婦人向牙醫反映，連醫師都不相信已經治好的牙還會痛成那樣，讓婦人感到沮喪。

婦人最後轉介疼痛科，醫師查出原來讓她痛不欲生的是非典型三叉神經痛， 不是牙痛。使用高射頻治療3、4次，搭配藥物，終於讓她脫離惱人疼痛，回到正常生活。

蔡玉娟說，主控顏面所有感覺的三叉神經位在頭顱骨中間，由腦幹延伸出來分叉到眼部、上顎及鼻部、下顎及齒部，非典型三叉神經痛多半發生在第二支及第三支神經，症狀表現像牙痛、鼻翼疼痛，有時痛處集中在某幾顆牙，不少病患因服藥後有副作用，又找不到合適的治療方式，困擾萬分。

典型三叉神經痛屬陣發性疼痛，痛起來要命，但來得急、去得快，約數秒到數分鐘疼痛就解除。非典型三叉神經痛不似陣發性放電，症狀類似牙痛，無時無刻都在痛且持續不斷，影響生活品質。

蔡表示，目前非典型三叉神經痛並無絕對有效藥物，臨床嘗試採用高射頻等介入性治療，約70%有效，患者若持續重復接受治療，約9成可獲得控制。