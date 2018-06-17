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即時短評／拉家庭照顧者一把 政府沒用心

2018-06-17 22:00聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長照２.０去年全面施行，但宣傳力道不足，服務內容也有夠複雜，許多人不知道長照２....
長照２.０去年全面施行，但宣傳力道不足，服務內容也有夠複雜，許多人不知道長照２.０葫蘆裡賣什麼藥。 報系資料照/記者林伯東攝影
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傳統中華文化觀念認為，照顧失能失智父母或身心障礙子女是孝道及愛的表現，但當家庭照顧者受不了照顧壓力折磨，往往就是照顧悲劇的導火線。

2014年，照顧妻子10年的84歲老先生刺死病妻後自殺。2015年，台北市何姓鐵工不堪心力交瘁，掐死21歲的腦性麻痺兒子後自首。2016年，一名陳姓銀行行員因找不到接手的看護中心照顧失智母親，跳樓輕生。

照顧悲劇頻傳令人心疼，要怎麼捻熄導火線的火源，政府其實扮演相當重要的角色。

如同專家所言，若有人因生病而致貧窮，照顧者則是因照顧事件落入壓力鍋，除了陪伴、備餐、餵藥、沐浴、協助就醫，有時被照顧者不配合，手足或親友過度關心或責備，均使人精神緊繃；若因照顧而離職，經濟也會跟著陷泥淖，國家也失去一名勞動力。

可見，照顧者和經濟低收入戶一樣都是弱勢族群，但這麼多年來，照顧者因為傳統觀念的綁架，幾乎被隱形，直到有專家倡議，照顧者支持服務才在2015年正式納入長照服務法，但也讓政府的介入慢了一步。

檢視衛福部擬定的「家庭照顧者支持服務原則」草案，雖明訂喘息服務實施方式、支持服務申請方式及服務提供單位資格等，目標是減輕照顧者身心壓力。

但制度面的制定與執行面的實施是二回事。以過去長照十年計畫為例，喘息服務就已經在列，但受限照顧服務員人力短缺、長照提供單位資源不足等，核定給照顧者的喘息天數只能看得到、用不到，根本是申請心酸用的。

長照２.０去年全面施行，但宣傳力道不足，服務內容也有夠複雜，許多人不知道長照２.０葫蘆裡賣什麼藥，連1966長照專線都背不出來，更何況是其中占比較少的照顧者支持服務？

連政府官員都承認，失能及失智的被照顧者資源都不充分了，要全面照顧到他們背後的照顧者，真的有困難。但沒先幫照顧者解決照顧問題，怎麼讓照顧者重返工作、婚姻及夢想？更如何為面臨少子化的國家挽回失去的勞動力人口？

可見，要截斷照顧悲劇導火線，不只要昇華照顧者支持服務，也要從照顧人力增加、長照量能提升三軌並行，可惜政府連簡單的宣傳都做不好，這樣就算有用心了嗎？答案不言而喻。

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長照失智
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