獨／她是15年資深家庭照顧者 喘息服務一次都沒用過

2018-06-17 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



有15年照顧經驗的家庭照顧者黃秋謹，為照顧陸續因中風或癌症倒下的先生及父母而辭去工作，儘管她很會善用長照資源，例如居家服務就用了8年，卻對喘息服務敬謝不敏，15年來一次都沒用過，而原因很簡單，就是不好用。

黃秋謹說，有一種喘息服務是將被照顧者送到機構，讓照顧者有機會休息。不只是可臨托的機構不多，被照顧者送去前也要先體檢，排除傳染病。但先生及父親行動不便，「要我先帶他們去醫院一趟檢查，其實造成我更多困擾。」

另一種喘息服務，則是申請照服員進到家裡接替照顧。黃秋謹說，她曾有想過申請看看，只是先生喜歡坐輪椅到戶外逛逛，提供喘息服務的照服員最多只能看顧和幫忙買便當，其他都不能做，「所以我也放棄了。」

51歲的照顧者小容，一年多前開始和父親輪替照顧重度失智母親，為了照顧工作，她將安親班全職工作改為兼職，而且也同樣沒用過喘息服務。

小容說，她知道政府有提供長照資源，包括居家服務、喘息服務等，也希望能用國家資源，但父親沒聽過，親友也沒用過，因陌生又擔心，最後拒絕使用。但每次幫失智母親洗澡、上廁所或吃飯就像打仗，二人累得半死，在父親要求下，全家最後申請了移工。

「申請移工是下下策，但下下策卻也幫了我不少忙。」小容說，雖遇過二次移工逃跑經驗，使全家在照顧空窗期忙得一團亂。不過現在移工穩定了，照顧工作也輕鬆了，她趁機接受照服員訓練，有機會到新職場找事業第二春。

黃秋謹說，家庭照顧者因照顧離職，主因是照顧人力不足，卻也使家庭經濟出現空洞，愈來愈弱勢。如果政府有任何方式，能讓她安心且放心回去工作、不跟社會脫節，「那該有多好啊！」