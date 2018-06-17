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獨／如何讓照顧者脫離照顧角色 照顧安排是重點

2018-06-17 22:00聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

中華民國家庭照顧者關懷總會表示，協助照顧者做照顧安排、就業安排及重返職場，終極目...
中華民國家庭照顧者關懷總會表示，協助照顧者做照顧安排、就業安排及重返職場，終極目標是脫離「照顧角色」，找回照助者的人生與夢想。 圖/聯合報系資料照片
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衛福部訂定「家庭照顧者支持服務原則」草案，但中華民國家庭照顧者關懷總會指出，協助照顧者做照顧安排、就業安排及重返職場，脫離「照顧角色」才是終極目標，但草案內容卻完全看不到，無助減緩因照顧離職的勞動力流失問題，建議重新調整內容。

家總秘書長陳景寧說，照顧者因照顧事件發生，突然成為弱勢族群，國家有必要介入，不只是保障照顧者人權，也能同時保障被照顧者安全，因為沒受過專業訓練的照顧者在照顧家人時，要摸索很久，期間需要被照顧的家人也很苦。

勞動部104年提供立法院一份推估數據，我國1153萬名勞動人口中，約有231萬人直接或間接受照顧責任影響，需回家輪替照顧。其中有17.8萬人因此縮減工作時數或放棄升遷，另有13.3萬人乾脆離職。

陳景寧強調，照顧離職對國家勞動力損失影響很大，若政府能協助還未離職的照顧者做好照顧安排，認識國家長照資源，是有機會讓這些照顧者脫離照顧角色，繼續留在工作崗位，生涯規畫也不必被迫中止。

陳景寧說，可惜政府對照顧者的支持服務，目前還留在提供喘息服務、照顧技巧訓練與心理協談，雖減輕照顧壓力，卻也是「鞏固」照顧者角色，無法使勞動人力更有效運用。

陳景寧說，日本首相安倍晉三2年前宣布「零介護離職」對策，提供照顧者93天照顧假，要求重新做照顧安排，是希望家屬利用假期，安排長輩到日照中心等機構適應，或認識照顧資源，使照顧假結束後，家屬能回工作崗位。

反觀台灣僅有7天家庭照顧假，且只是讓家屬能回家提供照顧。陳景寧認為，政府觀念應翻轉，若家庭照顧人力是1:1，日照中心照顧人力是1:8，若能使家庭照顧釋出給社區照顧，等於有7人可回到職場，有助勞動力回流。

離職職場勞動部
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