獨／支持家庭照顧者 衛福部訂定服務原則

2018-06-17 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部預告「家庭照顧者支持服務原則」草案，明訂喘息服務實施方式、支持服務申請方式及服務提供單位資格等。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部日前預告「家庭照顧者支持服務原則」草案，明訂喘息服務實施方式、支持服務申請方式及服務提供單位資格等，讓被照顧壓力壓得喘不過氣的照顧者，能減輕身心壓力。新制最快7月公告上路。

長期照顧議題多年來聚焦於失能及失智老人，或是身心障礙子女的福祉，經常忽略在他們身邊沉默的家庭照顧者。長照服務法去年實施後，照顧者權益終於入法獲得關注，衛福部遂依長服法規定，訂出家庭照顧者支持服務原則。

衛福部長照司籌備辦公室專委周道君說，照顧者指的是在家庭中，對身心失能者提供規律性照顧的主要親屬或家人。其支持性服務，包括長照知識提供、照顧技巧指導、喘息服務、情緒支持、團體服務等，希望提升照顧者生活品質。

其中，最能令照顧者有感的服務是喘息服務，包括居家喘息、日照中心喘息、機構住宿喘息、小規模多機能夜間喘息、巷弄長照站臨托喘息等。讓照服員進家裡接替，或將長輩送到照顧單位，使照顧者能空出時間做自己想做的事。

而草案也明訂，提供喘息服務的單位為長照服務機構、老人福利機構、身障福利機構、醫事機構、護理機構、巷弄長照站，及其他與地方政府簽特約的長照單位。

此外，上述單位在提供服務時，應尊重照顧者的選擇，訂定服務計畫及督導流程則要確保服務品質，包括讓實際服務人員也有在職訓練或繼續教育。服務紀錄也要保存7年，且應接受地方政府監督與查核，不得規避。

周道君表示，照顧者想使用相關支持服務，和失能失智個案申請長照服務相同，要先向地方政府長照管理中心申請，經專業評估後使用。

以喘息服務為例，依長照支付新制規定，失能等級2到6級的家庭可獲最多14天喘息服務，7到8級則最多21天。政府補助上，經濟一般戶自付16%，中低收入戶自付5%，低收入戶免費。

周道君坦言，在長照資源不足地區，有些家庭申請了喘息服務，卻仍有派不出居家照服員或臨托機構太少的問題，使服務看得到卻用不到，必須整體提升服務量能，才能使服務更到位。